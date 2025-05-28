Konak’ta iklim krizine karşı İklim Meclisi kuruluyor

Sürdürülebilir bir gelecek için örnek çalışmalara imza atan Konak Belediyesi, iklim krizine karşı verilen mücadelede önemli bir adım daha attı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz tarafından atılan imzalarla mevcut iş birliği protokolü yenilendi. Yenilenen protokol ile çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekolojik haklar, kentlilik bilinci ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda ortak proje ve faaliyetler yürütülecek. Dernek üyelerinin de katılım sağladığı imza töreninde önemli bir çalışmanın da ilk adımı atıldı. AB tarafından finanse edilen, UNDP’nin uyguladığı Sivil Katılım Projesi’nde Sosyal İklim Derneği’yle yürütülen “YouthAct4Climate- İklim için Gençlik Hareketi Projesi” kapsamında İklim Meclisi kurulması kararlaştırıldı. Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede söz sahibi olmasını hedefleyen İklim Meclisi, yerelde katılımcılığı güçlendiren bir yapı olacak.

MUTLU: İKLİM KRİZİ ARTIK GELECEĞİN DEĞİL BUGÜNÜN MESELESİ

Konak Belediyesi olarak çağın en önemli küresel sorunları arasında yer alan iklim krizine karşı önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, gençlerin karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlayan iş birliklerine imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Maalesef ekolojik bir yıkımla karşı karşıyayız. Dünyamız yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaşıyor, iklim krizi nedeniyle yaşayacağımız tahribatın boyutları artıyor. İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Bu mücadelede gençlerin aktif rol almasını çok önemsiyoruz. Sosyal İklim Derneği ile iş birliğimiz bu anlamda çok kıymetli” dedi.

TUĞRULÖZ: GENÇLERİN SÖZ SAHİBİ OLMASININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

Konak’ta gençlerin iklim kriziyle mücadelede aktif rol almasını destekleyen iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, “Gençlerin bilgi ve deneyimlerini politika süreçlerine yansıtabilecekleri alanlar açmak, iklim adaleti hedefimiz için hayati önem taşıyor. Konak Belediyesi’yle imzaladığımız bu protokol, gençlerin iklim politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olmasının önünü açıyor. Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi Projesi kapsamında geliştirdiğimiz politika önerilerinin dikkate alınması ve İklim Meclisi için atılan ilk adım ise bu sürecin ne kadar somut ilerlediğinin bir göstergesi. Destekleri için başta Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu olmak üzere tüm Konak Belediyesi ekibine ve genç gönüllü liderlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.