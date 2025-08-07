Konak’ta işyeri ruhsatlandırma rekoru

Konak Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında son yılların rekoru kırıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerin sıklaştırılması ve esnafın da duyarlı davranmasının sonucu olarak 2025 yılının ilk yarısında, daha önce aynı dönemdeki ruhsatlandırma sayılarının üstüne çıkıldı. Son beş yıl içerisinde 2021 yılı ilk yarısında 536 ile en az sayıda ruhsat düzenlenmişken, 860 ile 2022 yılı ise aynı dönemde en çok ruhsatlandırma yapılan yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak 2025’in ilk yarısında bu sayılar geride bırakılarak düzenlenen ruhsat sayısı 942’ye ulaştı. Bu kayıtlar, esnafın proje ve kurallara uyarak ruhsatlandırmasını tamamladığının da göstergesi oldu.

“TİCARETİN MERKEZİ KONAK’IN DUYARLI ESNAFINA TEŞEKKÜRLER”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, gerek seçim sürecinde gerek göreve başladıktan sonra esnafın ruhsatla ilgili yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Hem esnafın hem de işyeri, tesis ve müesseselerden hizmet alan vatandaşın güvenli, sağlıklı bir ticaret ortamı yaşamalarının önemine dikkat çeken Başkan Mutlu, “Ruhsatlandırma birçok bileşenin bir araya geldiği, işyerinin niteliğine göre meslek odalarıyla, emniyet, itfaiye, sağlık ve tarım müdürlükleri gibi resmi kurumlarla birlikte hareket ettiğimiz önemli bir hizmet alanı. Önemli, çünkü doğru projelendirme ve kurallara uygunluk hayati önem taşıyor. Esnafımız bizim için çok kıymetli. Doğru ruhsatlandırma esnafı da esnaftan hizmet alan vatandaşı da koruyor, sağlık ve güvenliğini güvence altına alıyor. Bu yılın daha ilk yarısında ruhsatlandırmada son beş yılın rekorunu kırdık. Ticaretin merkezi olan Konak’ımızda ekmeğini kazanan değerli esnafımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.