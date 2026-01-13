Konak’ta kış dayanışması

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu kış da el ele verdi; park ve sokaklarda budanan ağaçlardan elde edilen odun, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Ağaçların sağlıklı gelişimi için gerekli olan mevsimsel budama işleminin ardından çıkan ağaç artıkları çöpe atılmadı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün atölyelerinde işlenerek yakacak odun haline getirildi. Elde edilen tonlarca odun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce talep ve incelemeler doğrultusunda belirlenen Konaklılara ulaştırıldı. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan çalışma kapsamında 250 aileye kışlık yakacak odun verildi. Doğayı canlandıran, yuvaları ısıtan uygulama, önümüzdeki günlerde de devam ederek daha çok aileye ulaşacak.

“KONAK’TA KİMSE YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma vurgusu yaptı ve “Konaklı komşularımızla birlikte dayanışarak güçlendiğimiz, zor günleri el ele vererek atlattığımız bir aile yarattık. Biz, Konak’ta kimse yalnız hissetmeyecek, diyerek yola çıkmıştık. Kış aylarında da komşularımızı yalnız bırakmadık, ısınmayan yuva kalmasın istedik. Bir yandan İzmirGaz’la koordinasyon halinde kentimizin her noktasına doğal gaz gelmesi için yoğun bir çalışma halindeyiz. Bir yandan da sobalı evlerde yaşayan ve ihtiyacı olan komşularımıza, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz yakacak odunları ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.