Konak’ta metruk bina yıkımları sürüyor

Konak Belediyesi, ilçede halk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşların uzun süredir şikayetçi olduğu Saygı Mahallesi 2717 Sokak No: 72 adresindeki terk edilmiş bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde yıkıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında çevre güvenliği üst düzeyde tutuldu. Uzun yıllardır kullanılmaması nedeniyle çökme tehlikesi bulunan ve çevre estetiğini de bozan binanın yıkımıyla, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ımızı daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için metruk yapılara karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yüzlerce metruk binayı yıktık. Komşularımızın ve çevremizin sağlığı açısından çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.