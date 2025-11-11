Konak’ta şarkılar Ata için söylendi

Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı anma etkinlikleri kapsamında Konaklılara unutulmaz bir konser verdi. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen “Sonsuz İz” adlı konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkıları Şef Bahar Almaç yönetiminde seslendiren koro üyeleri, “Fikrimin İnce Gülü”, “Manastırın Ortasında”, “Kırmızı Gülün Alı Var” ve “Hoş Gelişler Ola” gibi 15 eserle Konaklılara duygu dolu anlar yaşattı. Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar konseri ilgiyle izledi.

“ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, “Okuduğu kitaplarla önce bilgi sonra fikir sahibi olan, Rumeli’nin yetiştirdiği büyük devlet adamı, büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu akşam ne desek eksik kalır. Onu unutmak mümkün değil. O her zaman bizim aklımızda, fikrimizde ve düşüncemizde. Bu akşam şefimiz Bahar Almaç, ses ve saz üstatlarımızın sunumuyla çok güzel bir konserde Büyük Önder’i yad ettik. Kendisini şükran ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.