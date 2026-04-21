Konak’ta turizm atağı

Konak Belediyesi’nin, kentin Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerini kapsayan zengin tarihi ve eşsiz kültürel mirasını uluslararası arenada görünür kılmaya yönelik çalışmaları son iki yılda atak yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun turizm odaklı çalışmaları arasında Kültürel Miras Gezi, Rota ve Söyleşileri, restorasyon projeleri gibi iz bırakan işler yer alırken ilk büyük hamle ise belediye bünyesinde Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün kurulması oldu. Bir yıl önce kurulan müdürlük, gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde hem tarihin ayağa kaldırılması hem de ilçe turizminin canlanması adına yaptığı işlerle öne çıktı. Kent kimliğinin güçlenmesine ve turizm potansiyelinin artmasına büyük katkı sağlayan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, bilimsel araştırmalara dayalı belgeleme ve restorasyon çalışmaları, tarihi yapıların bakım ve onarımı, kentsel tasarım ve düzenleme projeleri, toplumsal farkındalık artırıcı etkinlikler ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri alanlarında çığır açıcı işlere imza attı.

MUTLU: KONAK’IN KÜLTÜR VE TARİHİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ın zengin tarihi ve kültürel birikimiyle turizmden ayrı düşünülmemesi gereken bir kent olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Konak’ta başkanlık yapmak benim için çok gurur verici. Çünkü öyle bir ilçe ki Agora, Kadifekale, Kemeraltı burada. Filmlere konu olan Kordon’da gün batımı burada. Her bir köşesi insana ‘iyi ki Konak’ta yaşıyorum’ dedirten mekanlar. Bu tarihi, bu kültürü öne çıkarmak, kentliyle ve dünyayla buluşturmak istedik. Kültürel Miras Müdürlüğümüzü kurduk. Bu kapsamda 300 yıllık yapı olan Kıllıoğlu Hamamı’nı sanat galerisine dönüştürdük. Basmane’de kömür deposu olarak kullanılıyordu; şimdi, çok yoğun ziyaret edilen çağdaş bir restorasyon örneği oldu. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzle sürekli Konak Kültürel Miras Gezileri düzenliyoruz. Kültürel mirasımızı İtalya’da katıldığımız fuarla dünyaya tanıttık. Turizme katkı koyan bir anlayışla hizmet üretmeye; Konak’ı tarihi ve kültürel zenginliği içinde hak ettiği yere getirmek için çalışmaya, ülkemizde ve dünyada turizm destinasyonlarına dahil ederek görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz.”

KONAK’IN KÜLTÜREL MİRAS ROTALARI ÇEVRİMİÇİ ERİŞİME AÇILDI

Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, açıldığı anda başlattığı Kültürel Miras Rotaları çalışmasını kısa zamanda tamamlayarak çevrimiçi erişime açtı. Yaşadığı kenti tanımak isteyen Konaklıları ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullandığı https://www.konak.bel.tr/tr/kulturel-miras-rotalari linki üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen rotalar, Google Maps’te de erişime açıldı. Metinleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan rotalar, Kadifekale – Basmane, Alsancak ve Kemeraltı olmak üzere üç ana güzergahın detaylı bir anlatımıyla da dikkat çekti. Kent gezginleri bu rotaları kullanarak Konak’ın dört bir yanında keşfe çıkabiliyor.

KENTİ ADIMLAYARAK TANIMAK: KONAK KÜLTÜREL MİRAS GEZİLERİ

Konak’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Konak Kültürel Miras Gezileri ise başta Konaklıların olmak üzere kent ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti. Sayısı 100’ü aşan geziler kapsamında, daha önce Kadifekale – Basmane ve Kemeraltı olmak üzere iki güzergah kullanılırken, Alsancak güzergahının da rotaya eklenmesiyle gezilerin kontenjanı da artarak daha çok insana ulaştı.

KONAK’I ANLATTILAR

Geziler ve çevrim içi erişime açılan rotaların yanı sıra kentin tarih ve kültür değerlerinin tanıtılması, Kültürel Miras Söyleşileriyle desteklendi. Her ay düzenlenen söyleşiler, “Dünya Kültür Mirasında İzmir ve Konak”, “İzmir Kent Belleğinde Kemeraltı”, “Kültürel Mirasın Dijital Anlatısı”, “Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e İzmir’de Kütüphaneler”, “Konak’ta Mimari İzler” gibi ilgi çekici konularıyla dikkat çekti. Öte yandan alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği söyleşiler, İzmir Enternasyonal Fuarı’na da taşınarak yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ulaşması sağlandı.

RESTORASYON HAMLESİ

Konak Belediyesi’nin kent tarihine, kültür sanat yaşamına ve turizme hizmet eden en önemli yatırım kollarından birini de restorasyon çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda, yıllardır tamamlanması beklenen Kıllıoğlu Hamamı’nın restorasyonu hızla bitirildi. Basmane’de kömür deposu olarak kullanılan atıl durumdaki tarihi yapı, içinde modern sanat eserlerinin sergilendiği, kentle iç içe yaşayan bir mekana dönüştü. Konak Belediyesi’nin sıraya aldığı tarihi ayağa kaldıran projeler ise kentin önemli tarihi dokularından Altınpark ve çevresini “Arkeopark” olarak hayata geçirecek Çevre Düzenleme Projesi, 1941 yılında kurulan ve İzmir’e yıllarca sabun fabrikası olarak hizmete veren Dalan Sabun Fabrikasının restore edilerek müze olarak hizmet vermesine olanak tanıyacak Hamdi Dalan Sabun Müzesi projesi ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın kalbinde yer alan Çakaloğlu Han restorasyonu var. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarih ve kültür turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

KONAK’IN TURİZM POTANSİYELİ ULUSLARARASI SAHNEDE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tarihi ve kültürel dokuyu turizm alanında görünür hale getirmek için uluslararası alanda da çeşitli girişimlerde bulundu. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirilen, Türkiye ve Hollanda arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden keşif, ticaret ve kültürel etkileşimin izlerini günümüze taşıyan “Ortak Miras” sergisi, bu çalışmalar arasında anlamlı olduğu kadar barış ve kardeşliği Konak’ta yaşatan bir misyon üstlendi. Gördüğü yoğun ilgi sebebiyle seyir süresi uzatılan, akabinde de Türkiye yolculuğuna başlayan sergiye Basmane’deki Tarihi Bıçakçı Han ev sahipliği yaptı. Öte yandan Konak Belediyesi’nin uluslararası fuarlarda da boy göstermesiyle ilçenin tarihi zenginliği ve turizm potansiyeli dünya arenasında görücüye çıktı. Akdeniz’e kıyısı olan şehirleri İtalya’nın Olbia kentinde bir araya getiren MEDFEST’te İzmir’i Konak Belediyesi temsil etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerde Konak’ın köklü tarihi, kültürel mirası ve zenginlikleri tanıtılırken İzmir’in turizm destinasyonlarında yer alması için dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel turizmcilerle de temasa geçildi. Konak Belediyesi temsilcileri, panellerin yanı sıra İtalya Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç’ın da eşlik ettiği görüşmede, Olbia Belediye Başkanı Settimo Nizzi ile bir araya geldi. Oldukça verimli geçen görüşmede Konak ve Olbia arasında kültürel ve turistik iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları verildi.

ALSANCAK’A TURİSTİK DOKUNUŞ

Tüm bu çalışmaların yanı sıra mimar kimliğini kente yansıtan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu özellikle kent merkezini ziyaret eden turistlerin ilk uğradıkları ve çokça zaman geçirdikleri nokta olan Alsancak’ta yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı. Hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi sayesinde tüm sokaklar bir tasarım diline sahip olacak; her bir sokak kaldırımı, ağacı, düzenlemesi, yol çizgileriyle, çağdaş kentlerle eşdeğer bir düzeyde konumlanacak. Cumbalı evleriyle tarih kokan Alsancak, ağırlıklı olarak yayalaşmış, kent estetiği açısından başarılı, aydınlık sokaklarına ve hak ettiği değere kavuşacak.