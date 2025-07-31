Konak’ta yaz okulu denizde final yaptı

Konak Belediyesi’nin çocuklara özel düzenlediği ve renkli bir yaz dönemi geçirmelerine olanak sağlayan Çocuk Yaz Programı sona erdi. 6 semt merkezinde 7-10 ve 11-14 yaş grubuna yönelik yaz okullarının finali ise deniz gezisiyle yapıldı. Bir ay boyunca Felsefe, Drama, Sağlıklı Beslenme, Ekoloji ve Geri Dönüşüm, Orf Müzik, Ebru, Deney ve Bilim, Çocuk Hakları Atölyeleri ile Satranç Eğitimi ve Robotik Kodlama ders ve atölyelerine katılan, kendileri için düzenlenen kültür gezileriyle kenti tanıyan çocuklar, son dersin ardından denize koştu. Servislerle mahallelerinden alınarak Foça Belediyesi’nin mavi bayraklı Karakum Plajı’ndaki tesisinde denizle buluşan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Denizde bol bol yüzerek ve oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar ve aileleri, “Yaz okuluna daha güzel bir son düşünemezdik” diyerek kendilerini denizle buluşturan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

ANNELER MUTLU

Konak Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Yaz Programının, çocukları için hem akademik hem sosyal anlamda büyük katkıları olduğunu dile getiren anneler, kursların sonunda deniz gezisi yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Kızı yaz okuluna katılan Buket Masat, “Detaylı ve içeriği yoğun bir yaz okulu programı vardı. Daha önce de Konak Belediyesi’nin yaptığı etkinliklerde yer aldık ama bu yılki inanılmaz güzeldi. Çocuklara okulda akademik başarıyı sağlayacak eğitimi verip sonunda da yaz tatili modunda bir deniz programı çok keyifli ve çok güzel. Nilüfer Hanım’a özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İki çocuğu da yaz okuluna katılan Yasemin Gülayda, “İki çocuğum da iki ayrı yaş grubunda yaz okuluna katıldı. Dolu dolu bir program geçirdik. Sosyal faaliyetler açısından bizim için çok verimli oldu” dedi.

ÇOCUKLAR DERSLERİ DE DENİZİ DE ÇOK SEVDİ

Yaz okulunda çok güzel zaman geçirdiğini belirten minik öğrencilerden Ecrin Çapkın mutluluğunu, “Yaz okulundan çok memnunum. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz, çok güzel zaman geçiriyoruz. Evde oturmak yerine yaz okulunda olmak benim çok hoşuma gidiyor. Yaz okulu bana çok şey kattı. Özellikle deniz etkinliğini çok beğendim” diyerek ifade etti. Beren Altın ise şunları söyledi: “Yaz okuluna gittiğim için çok mutlu oldum. Hem orada güzel şeyler öğreniyoruz, hem gezilere gidiyoruz. Nilüfer Başkanımıza biz böyle bir seçenek sundukları için çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum, denize de geldik.”

“ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK”

10-14 yaş grubu öğrencilerinden Yaman Güler de kendisini şu sözlerle ifade etti: “Yaz kursundaki müzik, seramik ve satranç atölyeleri dikkatimi çok fazla çekiyor. Bu deniz etkinliği imkanlarını bize sağladığı için Nilüfer Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Semt merkezinde arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdik. Bu yaz kursu hepimiz için sosyalleşme oldu. Daha önce kurstaki arkadaşlarla birbirimizi tanımıyorduk. Yaz okulunda kaynaşmış olduk. Bu deniz etkinliği bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı.”