Konak’tan usta şairlere vefa: Nazım Hikmet ve Ahmed Arif anılacak

Konak Belediyesi, haziran ayında hayata veda eden Türk edebiyatının unutulmaz şairleri Nazım Hikmet Ran ve Ahmed Arif’i düzenlediği özel programlarla anacak. İki büyük şairin, akıllara kazınan dizelerinin İzmirlilerle buluşacağı etkinlikler, çağdaş şairleri, tiyatro sanatçılarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek. 2 ve 3 Haziran tarihlerinde Konak, şiirin başkenti olacak.

LEYLİM... AHMED ARİF

Haziran ayına şiirle başlayan Konak Belediyesi, 2 Haziran’da Ahmed Arif’i Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen “Leylim... Ahmed Arif” etkinliği ile anacak. Vefatının 35’inci yılı anısına gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ozan Ünal’ın şarkıları, Özgür Zeybek ve Celal Güzelses’in anlatımı ve şiir performansları yer alacak.

NAZIM’IN ŞİİRLERİ KONAK’TAN DUYULACAK

Memleket şairi Nazım Hikmet ise aramızdan ayrılışının 63’üncü yılında, Konak’ta çifte etkinlikle anılacak. Nazım Hikmet, ilk olarak gelenek olduğu üzere Kültürpark’taki heykeli önünde düzenlenen törenle hatırlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir 68’liler Platformunun birlikte düzenlediği anma etkinliğinde PEN, TYS, BESAM gibi sanat kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da yer alacak. 18.30’da başlayacak etkinliğin hemen sonrasında Nazım sevenleri Sanathane’de buluşacak. Özgür Tiyatro tarafından ‘’Taranta Babu’ya Mektuplar’’ destanından yola çıkarak sahneye taşınan, Özgür Başkaya’nın yönettiği ve oynadığı “Aşkın Vatanı Yoktur” Sanathane’de sahnelenecek.

Anma programları şöyle olacak:

“Leylim... Ahmed Arif”

Tarih: 02 Haziran Salı

Saat:20.30

Yer: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

Akıncı Mah. 1298 Sk. No:21 Basmane Konak

Nazım Hikmet Anma Etkinliği

Tarih: 03 Haziran Çarşamba

Saat: 18.30

Yer: İzmir Sanat Nazım Hikmet Heykeli Önü, Kültürpark (26 Ağustos Kapısı)

“Aşkın Vatanı Yoktur”

Tarih: 03 Haziran Çarşamba

Saat: 21.00

Yer: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

Akıncı Mah. 1298 Sk. No:21 Basmane Konak