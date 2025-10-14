Konaklı kadınlar meme kanseri farkındalığı için ‘Pembe Yürüyüş’ düzenledi

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER), Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında basın açıklaması ve farkındalık için Pembe Yürüyüş düzenledi.

Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Meme Kanseri ile Savaşım Derneği Başkanı Sevim Kılıç, Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Yasemin Sağlam, CHP Kolları Başkanı Sayın Füsun Çetin ile çeşitli sağlık ve kadın kuruluşları temsilcileri katıldı.

MUTLU: KADINLARIN GÜCÜ, HER TÜRLÜ HASTALIĞI VE ENGELİ YENECEKTİR

Konak Belediye Başkanı Mutlu, erken teşhis için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu önemli bir mücadele, önemli bir farkındalık etkinliği. Her kadının kendi sağlığına, kendi bedenine sahip çıkması gerektiğini ve kendisini ihmal etmemesi gerektiğini hatırladığımız, hatırlattığımız bir etkinliktir. Konak Belediyesi olarak kanser tarama merkezlerine 1,5 yıldır düzenli olarak mahallelerimizden kadınlarımızı götürüyoruz. Her kadının sağlığında yanlarındayız. 'Geç kalmaktan kork' dedikleri kanser için erken teşhis çok önemli. Bu konuda Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bir kere daha haykırıyoruz: Kadınlar kendilerine, bedenlerine, yaşamlarına, haklarına sahip çıksınlar diye. Kadınların gücü, her türlü hastalığı ve engeli yenecektir” dedi.

KILIÇ: SAĞLIĞINIZ İÇİN BİR DOKUNUŞ, HAYAT KURTARIR

Etkinlikte konuşan MEMEKANDER Başkanı Sevim Kılıç, düzenli kontrol çağrısı yaparak şunları söyledi:

“Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Neden pembe kurdele? Pembe, meme kanserini simgeleyen renktir. Kanserle mücadele eden kişiler için de bir dayanışma sembolü olarak görülür. Pembe kurdele, meme kanserine dikkat çekmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve tedavi süreci hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bu nedenlerden dolayı pembe kurdele, meme kanseriyle mücadelemizin sembolü haline gelmiştir. Kendinize zaman ayırarak düzenli meme kontrollerinizi yaptırmak ya da taramalara katılmak, meme kanserinin erken teşhis edilmesinde çok önemli bir adımdır. Ve unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınız için bir dokunuş, hayat kurtarır.”

SAĞLAM: AMACIMIZ, BU MÜCADELEYİ TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞTIRMAK

Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sağlam ise etkinlikte yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayı, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bizler için de Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Pembe kurdele, kanserle mücadelede dayanışma ve umut anlamını taşır. Amacımız, pembe kurdelelerle simgelenen bu mücadeleyi toplumun her kesimine ulaştırmak, bilinçlendirmek ve en önemlisi ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ gerçeğini bir kez daha vurgulamaktır. Kanser tanımı kulağa hoş gelmiyor. Ama karanlık tabloda, yeni tanı alan meme kanseri vakalarının yarısına yakınının erken evrede müdahale edilebilecek düzeyde teşhis edildiğini biliyoruz. Bu noktada, harekete geçme cesaretimiz ve hızımız devreye giriyor. Mücadelenin ilk adımı olarak yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmeli ve korunmayı öncelik haline getirmeliyiz.”

Konuşmaların ardından kadınlar zeybek gösterisi yaparken gösteri sonrasında meme kanseri farkındalığı için Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca ÖSYM binasına kadar Pembe Yürüyüş düzenlendi.