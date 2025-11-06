Konaklılar Ata’sını her gün anıyor

Konak Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel, sergiden tiyatroya, konserden performansa bir dizi etkinlik düzenledi. Hepsi anlam yüklü olan etkinliklere çocuklar ve gençler de katılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 87’nci yılında, Atatürk sevgisinin nesillerce süreceği ve hiçbir zaman bitmeyeceği vurgulandı. Program dahilinde gerçekleştirilen ilk etkinlik, “Hanri Benazus Atatürk Fotoğrafları Sergisi” oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Koleksiyonunun görücüye çıktığı sergide, Hanri Benazus’un seçkisinden Atatürk fotoğrafları ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk konulu resimleri yer aldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde açılışı gerçekleşen serginin küratörlüğünü ise Prof. Dr. Çınla Şeker ve Doç. Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz üstlendi. Geniş katılımla açılan ve büyük beğeni toplayan sergi, 14 Kasım 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ATA’YA ÖZLEM KONAK’TA SANATLA YAŞANACAK

Konak Belediyesi’nin Ata’ya saygı duruşu niteliğindeki programı hafta boyunca devam edecek. 7 Kasım Cuma günü, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ne devam eden çocuklar 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri başlığı altında kendi hazırladıkları performansları sergileyecek. 8 Kasım Cumartesi günü ise Beştepeler Sosyal Tesisleri, Şef Ruhsar Gencer yönetiminde Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu’nun Atatürk Oratoryosu’na ev sahipliği yapacak. 10 Kasım’da sabah 9’u 5 geçe, tüm hizmet binalarında, Konak Belediyesi personelinin Saygı Duruşu gerçekleşecek. Aynı gün saat 14.00’te, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, “Çocuk Olmak Ne Güzel Şey” adlı tiyatral konferans düzenlenecek. Saat 20.00’de ise Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Konak Belediyesi Türk Halk MüziğiTopluluğu’nun “Sonsuz İz” konseri, Bahar Almaç Şefliğinde gerçekleştirilecek.