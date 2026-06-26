Konaklılar Kordon’da sporla buluştu

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Ruh, Mutlu Beden” etkinliği, Alsancak Kordon’un eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde sporseverleri bir araya getirdi. Matlarını alarak etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada gerçekleştirilen yoga, pilates ve aerodans aktiviteleriyle hem stres attı hem de enerjilerini tazeledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar, günün yorgunluğunu spor yaparak atarken, gün batımının sunduğu görsel şölen eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

“YORGUNLUK ATMAK İÇİN İŞTEN ÇIKIP GELDİM”

Etkinliğe katılan Handan Güven, Konak Belediyesi’nin düzenlediği spor faaliyetlerine fırsat buldukça katılmaya çalıştığını belirterek, “Konak Belediyesi’nin başta açık havada sabah sporu olmak üzere birçok etkinliğine katılmaya çalışıyorum. Bugünkü etkinliğe de günün yorgunluğunu atabilmek için işten çıkıp geldim. Bu gibi etkinlikler bedensel ve ruhsal sağlığımıza çok iyi geliyor. Konak Belediyesi’ne ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GÜNBATIMI EŞLİĞİNDE SPOR YAPMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUZ”

Bir diğer katılımcı Şehnaz Kungan ise etkinliğin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Nefis bir günbatımı eşliğinde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hem spor yapmanın hem de böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmenin keyfini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.