Kooperatif davasında savcı görevden alındı: Avukatlardan tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin görülen davada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İki yıldır iki yıldır dosyaya bakan savcı görevden alındı. Başka bir soruşturma kapsamında tutukluluk halleri devam eden sanıkların davası yarın Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’nde yer alan mahkeme salonunda görülecek. Avukat Murat Aydın ve Defne Soyer gazetemize açıklamada bulundu.

“NEDEN GÖREVDEN ALINDI?”

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Avukatı Murat Aydın, yürütülen soruşturma ve dava sürecine ilişkin, sürecin başından itibaren hukuksuzluk iddialarının gündemde olduğunu belirterek, yargılamanın siyasi etkiler altında ilerlediğini savundu. Aydın, iki yılı aşkın süredir dosyayı yürüten savcının görevden alınmasına tepki göstererek, “İki yıldan fazla süredir soruşturmayı yürüten savcı bu dosyadan alındı. Neden alındı, niye alındı bilmiyoruz” dedi.

Soruşturma sürecinde sık sık hakim ve savcı değişikliği yaşandığını ifade eden Aydın, “Baştan beri söylediğimiz gibi bu soruşturma ve dava süreci siyasi saiklerle yürütülüyor. Sürekli hakimler ve cumhuriyet savcılarının değiştirilmesi bu iddiamızı doğrular nitelikte” diye konuştu.

“BU AÇIK BİR HAK İHLALİDİR”

Savcı değişikliklerinin süreci uzattığını ve tutukluluk sürelerinin uzamasına yol açtığını dile getiren Aydın, bunun açık bir hak ihlali olduğunu vurgulayarak, “Savcı değişikliğiyle soruşturmanın daha uzun sürmesi ve böylece tutuklulukların uzaması amaçlanıyorsa bu açık bir hak ihlalidir. Dileriz böyle olmaz” ifadelerini kullandı. Aydın, tahliye kararlarına rağmen yeni soruşturmalar açıldığını öne sürerek, “Hakkında bir dosyadan tahliye kararı verilince cezaevinden çıkmaması için yeni bir soruşturma üretildi. Üretildi diyorum çünkü aynı iddiaların başka bir şekilde ele alınmasından başka bir şey değil” şeklinde konuştu. Yeni soruşturma kapsamında tutukluluğun devam ettiğini belirten Aydın, “O soruşturmadan dolayı tutuklu kalıyor. Tutuklu kalmasını gerektiren hiçbir neden yok. Derhal tahliye edilmesi lazım” dedi. Soruşturmanın sürüncemede bırakıldığını da savunan Aydın, “Bunu yapmadıkları gibi soruşturmayı da sürüncemede bırakarak tutukluluk halini uzatıyorlar” ifadelerini kullandı.

DEFNE SOYER: BU DOSYADA TUTUKLULUĞU GEREKTİRECEK HİÇBİR DELİL YOK

26 Mart’taki duruşma öncesi açıklama yapan Defne Soyer, ikinci dosyadaki suçlamaların hem hukuken hem de mantıken mümkün olmadığını belirterek tahliye çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Ocak’ta tahliye edilen dosyanın duruşması 26 Mart’ta görülecek. Ancak 30 Aralık tarihli ikinci tutuklama kararı nedeniyle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer isimler duruşmaya tutuklu olarak cezaevinden getirilecek. Tunç Soyer’in avukatı ve kızı Defne Soyer, ikinci dosyada yöneltilen suçlamanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, “Bu ikinci dosyada Tunç Soyer ‘zimmet’ suçlamasıyla değil ‘zimmete yardım’ suçlamasıyla soruşturuluyor. Ancak bu teknik olarak mümkün olmayan bir iddia.”

“BELEDİYE BAŞKANI BU ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyüklüğüne dikkat çeken Soyer, iddiaların kapsamının gerçeklikle örtüşmediğini vurgulayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi 30 bin üzeri çalışanı, 13 şirketi olan bir kurumun, bir şirketinin anlaştığı bir kooperatifin içerisinde bir usulsüzlük olduğu iddiasıyla bir büyükşehir belediye başkanı tutuklanamaz.” dedi.

“DOSYADA TANIK YA DA ŞİKAYETÇİ YOK”

Dosyada yer alan verilerin suçlamaları desteklemediğini ifade eden Soyer, “Tüm deliller, MASAK verileri, kimseyle para ilişkileri olmaması, HTS kayıtları, tanık beyanları bu dosyaya dahil edilmemeleri gerektiğini ortaya koyuyor.” Soruşturmada ciddi eksiklikler bulunduğunu belirten Defne Soyer, dosyada suçlamayı destekleyen herhangi bir unsur olmadığını dile getirdi: “Bu dosyada gizli tanık beyanı, itirafçı, Tunç Soyer aleyhine şikayette bulunan yok.”

“KOOPERATİFLERİN MALİ İŞLERİNE DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLEMEZ”

Kooperatif yapısına ilişkin yasal çerçeveyi hatırlatan Soyer, “Kooperatif kanunu açık; dışarıdan kimse kooperatiflerin mali işlerine karışamaz, defter kayıtlarını göremez. Kooperatiflerin kendi denetçileri vardır. Kooperatifleri denetlemekle yükümlü Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü zaten kooperatifleri ibra etmiş. Daha ortada zimmeti gösterir hiçbir şey yokken zimmete yardım ettiklerinin iddia edilmesini hukukla açıklamak mümkün olmadığı gibi akıl ve mantıkla açıklamak da mümkün değildir.”

“TAHLİYE KARARI GECİKMEDEN VERİLMELİ”

Defne Soyer, iddianame beklenmeden tahliye kararı verilmesi gerektiğini belirterek, “Haklarında iddianamenin yazılmasını beklemeden tahliye kararı verilmesi gerekmekte. 9 aydır bir şey bulur muyuz diye arıyorlar ama bir şey bulamayacaklar, çünkü yok. Olmayan bir şeyi kimse var edemez. Artık bu haksız tutukluluğun son bulması gerekiyor.”

HAKİMLERİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile 1 Aralık 2025’te İzmir’de çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda, kooperatif davasına bakan İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görevli hâkim Behice Kırlı Sezgin, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı. Yerine aynı mahkemeden Güneş Rüzgar getirildi.

1 Temmuz 2025'de ise İzmir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyonda önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın devamında tutuklu 30 kişi hakkında 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemeleri tahliye kararı vermişti.

9 Ağustos 2025’te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan İZBETON soruşturmasında tutuklanan isimler hakkında tahliye kararı veren hakimlerin görev yeri değişti. Soyer'in avukatı Murat Aydın, "Tahliye kararı veren İzmir 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimlerini bu mahkemelerden alıp Ağır Ceza Mahkemelerine üye hâkim olarak görevlendirdi" dedi.

Son gelişme olarak ise 26 Mart’taki dava öncesi soruşturmanın cumhuriyet savcısı değiştirildi.