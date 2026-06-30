Kültürlerin buluşma noktası Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen ve kentin uluslararası arenadaki prestijli kültürel etkinliklerinden biri olan Uluslararası Halk Dansları Festivali, yirminci yılına ulaşmanın gururu ve coşkusuyla başladı. 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında kenti adeta kıtaların ve renklerin birleştiği bir sahneye dönüştürecek olan organizasyon, ilk gününde Denizli halkından yoğun ilgi gördü.

GAZİ BULVARI’NDA RENKLİ KORTEJ

Festival, Gazi Bulvarı’ndan Delikliçınar Meydanı’na uzanan kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları, vatandaşlar ve festivale katılım sağlayan dans ekipleri yer aldı. Farklı kıtalardan Denizli’ye gelen dansçı ve müzisyenler, kendi coğrafyalarına özgü otantik kıyafetleri ve yerel ezgileriyle caddeyi adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Çevredeki yüzlerce vatandaşın alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen kortej, Delikliçınar Meydanı’nda son buldu.

“19 İLÇENİN TAMAMINDA YAŞAYAN BİR SANAT ŞEHRİ BÜYÜTÜYORUZ”

Kortejin ardından vatandaşlara seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin her noktasını sanatla buluşturma kararlılığını vurgulayarak, “Sanatın birliği ve kardeşliğinin dünyanın her yerine yayıldığı bu etkinlikte sizlerle olmak mutlulukların en büyüğü. Şehrimiz, sanat şehri Denizli vizyonunu her geçen gün geliştiriyor. Sadece merkezde değil, 19 ilçemizin tamamında sanatın yaşadığı bir şehri hep beraber büyütüyoruz; sinema günlerinden konserlere, resimden karikatüre kadar sanatı şehrin her yerine egemen hale getiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu şehrin insanları mutlulukların en güzelini hak ediyor ve bu mutluluğu dünyanın birçok ülkesindeki dostlarımızla kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak bizim için çok kıymetli” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN “YURTTA SULH, CİHANDA SULH” VURGUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün barış şiarını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Dünyanın tüm halklarının kardeş olduğu, kimsenin kimseye üstünlük kurmadığı ve bu kardeşliğin birilerinin hırsıyla son bulmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Maalesef dünyanın birçok yerinde küresel güçlerin bombalarıyla genç kardeşlerimiz, yavrularımız hayatını kaybediyor. Hayatını savaş meydanlarında harcamış bir liderin evlatları olarak, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ şiarını dünyanın her yerinde egemen hale getirmek en büyük görevimiz olacak; hangi renkten, dilden veya inançtan olursa olsun, savaş kime zulmederse etsin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu etkinliklerin barışı ve kardeşliği büyüttüğüne olan inancımla, bir hafta boyunca sanatın en güzelini hep birlikte yaşamayı diliyorum.”

İLK GECE GÖSTERİLERİ DENİZLİLİLERİ BÜYÜLEDİ

Başkan Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından, festivalin ilk gün gösterileri meydanda kurulan sahnede başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen halk dansları toplulukları sırasıyla sahne alarak geleneksel ritimlerini, göz alıcı figürlerini ve sahne performanslarını sergiledi. Otantik müzikler ve büyüleyici kostümlerle sunulan gösteriler, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

20 ÜLKEDEN YÜZLERCE DANSÇI DENİZLİ’DE BULUŞTU

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalde, hafta boyunca misafir ekipler yerel dansları, otantik müzikleri, göz alıcı geleneksel kostümleri ve sahne performanslarıyla Denizli halkına unutulmaz anlar yaşatacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurt Cumhuriyeti, Rusya, Balkarya Cumhuriyeti, Gürcistan, Bulgaristan, Senegal, Cezayir, Şili, Meksika, Kolombiya, Kuzey Osetya, Kosova, Kırgızistan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Moldova ve İran, hafta boyu festivalde kültür miraslarını sahneye taşıyacak.

FESTİVAL COŞKUSU TÜM ŞEHRİ SARACAK

30 Haziran Salı: Kale, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri ile merkezde Delikliçınar Meydanı ve Amfipark

1 Temmuz Çarşamba: Bekilli, Çal, Güney, Buldan ilçeleri ile merkezde Yenişehir Kapalı Pazaryeri ve Adalet Parkı

2 Temmuz Perşembe: Beyağaç, Çameli ve Honaz ilçeleri ile merkezde Kayıhan Kapalı Pazaryeri

3 Temmuz Cuma: Baklan, Çivril, Çardak, Bozkurt ilçeleri ve Irlıganlı Mahallesi

4 Temmuz Cumartesi: Sarayköy ve Babadağ ilçeleri ile merkezde İncilipınar Parkı ve Karahayıt

5 Temmuz Pazar: Gala Gecesi (DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu)