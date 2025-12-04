Kültürpark’a yeni yıl ruhu geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta ikincisi düzenlenen Yeni Yıl Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacı ile birlikte etkinlik sahnesi, üretici, işletmeci ve satıcıların yer aldığı stantlar kuruldu. Bir aylık festival kapsamında alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları tasarlandı. Kültürpark genelindeki yılbaşı temalı dekorlar ve özel fotoğraf köşeleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen de sunuluyor. 31 Aralık’a kadar sürecek festivale katılan yurttaşlar ve stant sahipleri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

HERKES MUTLU

İlk festivale katılamadığını ancak ikincisine büyük bir heyecanla geldiğini aktaran Ece Çağlar, “Bu alanın canlanması için çok güzel bir etkinlik olmuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Eminim çok daha keyifli bir alan olacak” dedi. Stant sahibi Yasemin Kam, “Geçen yıl da festivale katılmıştım. Festivali sevdik, güzel geçiyor. Eğlenceli oluyor. Eminim hafta sonu çok daha farklı kalabalık olacak. Memnunuz. Halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İZMİR KÜLTÜR ŞEHRİ”

Ailesiyle birlikte festivale gelen Ahmet Yalçın, “Program gayet iyi, zengin. Geçen sene de katılmıştık. İzmir’e gerekli olan bu tür kültür aktiviteleri. İzmir bir kültür şehri” dedi. Standında kendi imal ettiği ürünlerin satışını yapan Süreyya Sezeryenmez ise “Geçen sene de yer almıştım. Büyükşehir Belediyemize ve Cemil Bey’e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, keyifli, eğlenceli geçiyor. Yeni insanlar tanıyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz” diye konuştu. İki organizasyona da katılan Nalan Kaynar, “İnanılmaz güzel bir festival. Kahramanlar bölgesindeki insanlar olarak çok daha fazla kültürel etkinlik istiyoruz. Her şey çok güzel. Hafta sonu da inanılmaz güzel olacak. Müzik evime kadar geliyor. Çok daha güzellerini bekliyoruz” diye konuştu.

MÜZİK VE DANS ŞÖLENİ

Festival alanında kurulan sahnede her gün 14.30-22.00 saatleri arasında müzik, dans ve DJ performansları yer alıyor. Festivalde yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunuluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılımcıların geldiği festivalin İzmir’de gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak çalışma modelleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.

BUZ PİSTLERİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BEKLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu renkli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla şehrin iki farklı noktasında 400 metrekarelik buz pistleri kuruyor. Kültürpark’ta 6 Aralık-15 Şubat, Karşıyaka Bostanlı’da ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek buz pistleri, çocuklar, gençler ve ara tatili değerlendirmek isteyen tüm İzmirliler için açık olacak. Buz pistlerinde ziyaretçiler, güvenli ve eğlenceli bir ortamda kayma deneyimi yaşarken, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılabilecek. Etkinlik süresince müzik ve küçük sürprizlerle de ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye devam edecek. Kültürpark ve Karşıyaka Bostanlı’daki buz pistleri, tüm İzmirlileri bu eğlenceli kış aktivitesine davet ediyor.