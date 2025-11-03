Kuşadası Belediye Meclisi'nde gerginlik

Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar Ek Hizmet Binası’nda yapılan meclis toplantısında, İYİ Partili bazı üyelerin usule aykırı davranışları nedeniyle gerginlik yaşandı. Başkan Ömer Günel’in açılış konuşmasıyla başlayan Kuşadası Belediyesi'nin meclis toplantısında, İYİ Partili meclis üyesi Levent Eryılmaz konuşmak istedi. Günel’in, Meclis çalışma usul ve talimatlarını hatırlatması üzerine Eryılmaz kürsüye yöneldi, sözlü tartışma yaşandı. Diğer partililerin araya girmesiyle ortam bir süre yumuşasa da bu kez dinleyici bölümünde bulunan bir İYİ Partili üyenin, Başkan Günel’e hakaret içeren sözleri nedeniyle tansiyon yeniden yükseldi.

YAŞANAN ARBEDE KISA SÜRELİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Ardından başka bir İYİ Partili üyenin CHP’li meclis üyeleri ve Günel’e yönelik bağırışları üzerine; bazı meclis üyeleri zabıta ekipleri tarafından salondan çıkarıldı. Çıkış sırasında yaşanan arbede kısa süreli gerginliğe neden oldu. Günel, “Öncelikle, İYİ Parti İlçe Başkanı’nın cuma günü meclise polis nezareti istemesini üzüntüyle karşıladım. Burası halkın meclisidir; burada güvenlik sorunu olamaz. Yeter ki olayı provoke eden davranışlar olmasın. Güvenlik birimlerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Günel'in konuşmasının ardından usule aykırı şekilde gündem dışı soru önergesi vermek isteyen Levent Eryılmaz’ın girişimleri yeniden gerginliğe yol açtı. Olayların yatışması için Meclis toplantısına 15 dakika ara veren Günel, ortamın sakinleşmesinin ardından toplantıyı olağan meclis gündem maddeleriyle tamamladı.

GÜNEL: BELEDİYE MECLİSİ’NDE HAKARET, KÜFÜR VEYA PROVOKASYONA İZİN VERİLMEYECEKTİR

Günel, yaşananların ardından tüm tarafları sağduyuya ve itidalli davranmaya davet ederek, şunları söyledi:

"Bugün meclisimizde yaşanan olayları hiçbir yönüyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Ancak sürecin ortaya çıkışı ve gelişimi olağan bir durumun ötesindedir. Kuşadası Belediye Meclisi, kentimizin demokrasi kültürünün en önemli teminatıdır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere tüm siyasi parti temsilcileri bu teminatın korunmasından sorumludur. Meclis toplantılarının işleyişi, ilgili yönetmeliklerle açıkça belirlenmiştir. Bu kurallar yok sayılarak meclis düzeninin provoke edilmesi, ne belediye yönetimimiz ne de Kuşadası kamuoyu tarafından kabul edilebilir. Yaşanan üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması için tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyorum. Kuşadası Belediye Meclisi’nde hiçbir şekilde hakaret, küfür veya provokasyona izin verilmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Cumhur İttifakı grubunu da itidalli olmaya ve meclisin çalışma düzenini korumaya davet ediyorum."