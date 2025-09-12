Kuşadası Belediyesi bu yıl da öğrencilerin yanında

Kuşadası Belediyesi kentteki öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılında yalnız bırakmadı. Ülke genelinde süren ekonomik krizden çocukları eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için yıl boyunca yanlarında olan Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımı, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Davutlar Ek Hizmet Binası önünde gerçekleşti.

VELİLER DERİN BİR NEFES ALDI

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılan kırtasiye malzemesi dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen de katıldı. Geçen seneye oranla 2 kat artan fiyatlar karşısında kırtasiye alışverişi yapmakta zorlanan veliler, Kuşadası Belediyesi’nin desteği sayesinde derin bir nefes aldı. Kırtasiye paketlerini teslim alan öğrenciler ise her zaman yanlarında olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.