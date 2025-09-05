Kuşadası Belediyesi’nden okullarda hijyen mesaisi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 16:41:00
İZMİR / Cumhuriyet
Kuşadası Belediyesi, kent genelinde bulunan okulları yeni eğitim öğretim yılı öncesi hijyenik ve sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde bulunan eğitim kurumlarının sorun ve talepleri ile yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi, 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik çalışmasından sonra şimdi de ilaçlama çalışması başlattı.

Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama birimi ekipleri, insan sağlığına zararlı olmayan solüsyonlarla okulların giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvalet gibi tüm alanları ilaçlıyor. Çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten okul yöneticileri, Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti. 

