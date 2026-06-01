Kuşadası’nda sezon başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kurban Bayramı’nda yoğunluk yaşandı. Yerli turistler, bayram tatili boyunca Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatil yapmak için akın etti. Aynı zamanda Akdeniz’de kruvaziyer turizminin de lideri olan kent, günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladı. Denize girip, serinlemek ve keyfili vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi yine Kuşadası Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundaki plajlar oldu. Kuşadası Belediyesi’nin titizliği sayesinde plajlar tatilcilere eksiksiz hizmet sundu.

EMEKÇİ PERSONELE TEŞEKKÜR

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da bayram tatilinin sona ermesinin ardından plajlarda görev yapan personelle bir araya geldi. Kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajına sabahın erken saatlerinde giden Başkan Vekili Demirtaş, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Bölge esnafı ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, büyük bir özveriyle çalışan emekçi personele teşekkür etti.

“BAYRAM TATİLİ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Kuşadası’nda turizm sezonunun da resmen başladığını belirten Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, “Kentimiz açısından bayram çok verimli geçti. Yaptığımız hazırlıklar sayesinde hiçbir sorun yaşamadık. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı. Bu durum esnafımız ve turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Türkiye’nin turizm başkenti olan ilçemiz, bu yıl yine en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olacak. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yerli ve yabancı turistlerin tatillerini sorunsuz geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORUNDA”

Kuşadası Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan plajların Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan çalışmalar sayesinde yine 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğine de değinen Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, “Kış mevsiminde yaşadığımız su taşkınları nedeniyle plajlarımızda çok fazla atık birikmişti. Bu yüzden plajlarımızı sezona hazırlamak için çok çaba sarf ettik. Kadınlar Denizi, Kuştur ve Marina mevkiinde bulunan plajlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Tüm plajlardan halkımız, Başkan Ömer Günel’in yaşama geçirdiği uygulama kapsamında bu sezon da ücretsiz faydalanabilir. Plajlarımıza hemşehrilerimizin para ödemeden kullanacağı hasır şemsiyelerimizi de yerleştirdik. Soyunma kabinlerimiz, duşlarımız ve tuvaletlerimizin hepsi hazır. Ayrıca Kadınlar Denizi ve Marina mevkindeki halk plajımızda da ücretsiz internet hizmetimiz var. Engelli rampalarımız da monte edildi. Sezona hazırız. Herkesi Kuşadası’na bekliyoruz” diye konuştu.