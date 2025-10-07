Lâl Denizli: Çeşme’yi kültür ve yaşam kentine dönüştürüyoruz

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Medicana Sohbetleri kapsamında düzenlenen “Sezonun Hikâyesi: Çeşme’de Yaz” başlıklı söyleşinin konuğu oldu. Arkas Sanat Alaçatı’da yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Banu Şen üstlendi. Söyleşi, Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ve Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

ÇEŞME’NİN YENİ YOL HARİTASI: KÜLTÜR, ALTYAPI, YEŞİL DÖNÜŞÜM

Söyleşide Çeşme’nin son yıllardaki dönüşümünü ve yeni dönem önceliklerini aktaran Başkan Denizli, şu başlıkları öne çıkardı:

12 Ay Turizm ve Kültür Altyapısı: Turizmi 12 aya yaymanın anahtarı kültürdür. Salon Alaçatı tiyatro projesi, sezon dışı festivaller ve kent içindeki kültürel rotalarla kalıcı çekim noktaları oluşturuyoruz. Bağlararası Arkeolojik Kazı Alanı’nın ziyarete açılması için tahsis sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz.

Aile ve Eğitim Odaklı Yatırımlar: Uygun maliyetli, nitelikli eğitim anlayışıyla yeni kreş modelimizi hayata geçirdik.

Kent Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim: Çeşme Kent Enstitüsü 23 branşta 1.200'ü aşkın yurttaşa ücretsiz eğitim veriyor; okuma-yazma kurslarımızla kadınların eğitim erişimini güçlendiriyoruz.

Afetlere Dayanıklı Kent: Reisdere Afet Koordinasyon Merkezimiz yüzde 85 seviyesinde tamamlandı; Kasım ayında açarak 72 saat kesintisiz iletişim kapasitesini devreye alacağız.

Doğalgaz ve Üstyapı: Doğalgaz yatırımlarını hızlandırdık; yalnızca bir mahallede üstyapı onarımları için 85 milyon TL kaynak ayırdık.

Doğa-Dostu Yeşillendirme: Sakız Ağacım Çeşme projesiyle 31 Mart 2024'ten bu yana 9.500 sakız fidanını toprakla buluşturduk. Bölgenin ekolojisine uygun, suya dayanıklı türlerle nefes alanları oluşturuyoruz.

Kapsayıcı Sosyal Politikalar: Yaş alan yurttaşlarımız için tasarlanan Yaş Alma Merkezi projesini yatırım programımıza alıyoruz; kuşaklar arası paylaşımı güçlendireceğiz."İstihdam ve Barınma: "Turizmin 12 aya yayılması için personel kenti modelini bakanlıkla paylaşarak barınma sorununa kalıcı çözüm hedefliyoruz.

Denizli, “Çeşme’yi, kültürüyle, doğasıyla ve sosyal adaleti önceleyen hizmetleriyle 12 ay yaşayan bir kente dönüştürmek için çalışıyoruz. Arkas Sanat’a ev sahipliği, Medicana’ya destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla ortak akılla hareket ederek kentimizin mirasını koruyan, ekonomisini güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.