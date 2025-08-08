Lâl Denizli’den Ildır’da ‘Ne Var Ne Yok Buluşması’

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Vizyon Ofisinin geliştirdiği ‘Mahallemde Ne Var Ne Yok’ projesinin ilk buluşmasını Ildır köy kahvesinde geçekleştirdi. Köy kahvesine sürpriz ziyarette bulunan Başkan Denizli, Ildır’ın ihtiyaçlarını ve kültürel birikimini Ildırlılardan dinledi. Toplantıya Başkan Denizli ile birlikte Vizyon Ofisi Başkanı Yüksek Şehir Plancı Esra Koçdemir, Vizyon Kurulu Üyesi Ali Faruk Göksu ve Ildır Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz katıldı.

Toplantı için hazırlanan soru seti Başkan Denizli tarafından Ildırlılara yöneltildi. “Ildır’da ne var, ne yok” sorusunun yanında “Köyde şu an en çok konuşulan konu nedir”, ”Köyde yaşanmış duyduğunuz en ilginç hikâye neydi” gibi sorular soruldu. Sorulara gelen ilginç cevaplarla zaman zaman keyifli anlar yaşandı.

PROJE SÜRPRİZ ZİYARETLERLE DEVAM EDECEK

Katılımcı yerel demokrasinin geliştirilmesi, mahallelilerin ihtiyaçlarının yerinde ve muhataplarından dinlenmesinin yanında mahallelerin turizm, ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesinde öne çıkarılabilecek değerlerin birlikte tespitini amaçlayan ‘Mahallemde Ne Var Ne Yok’ projesi, Çeşme’nin 25 mahallesi için yine duyuru yapılmaksızın sürpriz ziyaretlerle devam edecek.

“Kültürel hafızamızı geleceğe aktarmak ve kentimizin gelişimi için bir değer hâline getirmekte bu toplantılar bize rehberlik edecek” diyen Başkan Denizli, "Mahallemde Ne Var Ne Yok buluşmalarıyla kentimizin hikâyesini hep birlikte yeniden yazacağız. Bu toplantılar Çeşme’mizin tüm mahallelerinin kendi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.