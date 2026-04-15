Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025’i bütçede fazlayla kapattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrin hem mali tablosunu netleştirdi hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını çizdi. Toplantının en dikkat çekici maddesi olan 2025 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde, belediyenin sağlam finansal yapısı rakamlarla gözler önüne serildi.

HEDEFLENEN BÜTÇE AŞILDI

Genel Sekreter Burak Deste tarafından meclis üyelerine sunulan mali tablolara göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında öngörülen gelir hedeflerini aşarak büyük bir başarıya imza attı. Deste, belediyenin mali performansına dair öne çıkan rakamları şöyle paylaştı: “2024 yılında 8.8 milyar TL olan toplam gelir, 2025 yılı için 11.8 milyar TL olarak bütçelenmişti. Ancak yılsonu gerçekleşme rakamı 13 milyar TL’ye ulaştı. Yüksek enflasyonun gelir kalemleri üzerindeki etkisini doğru yöneten belediyemiz, 2025 yılını 1 milyar liranın üzerinde bütçe fazlası ile kapattı. Belediyenin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ı merkezi yönetim tarafından aktarılan vergi paylarından oluştu.”

Genel Sekreter Deste, kredi derecelendirme notunun Türkiye ortalamasının üzerinde ve sağlam olduğunu da vurgulayarak, “Araç, makine ve ekipmana ciddi yatırım yaptık. Artık her işimizi kendi imkanlarımızla yapacak güce ulaştık” ifadelerini kullandı.

“50’NİN ÜZERİNDE TEMEL ATACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Başkan Dutlulu, yoğun bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek şunları söyledi: “Çok ciddi bir yatırım ve ihale dönemindeyiz. Yaz aylarında 50’nin üzerinde projenin temelini atacağız. Yıllardır bekleyen, kronikleşmiş sorunlara tek tek çözüm bulacağız. Soma’daki meydan projesinden Turgutlu Ergenekon Kavşağı’na, Salihli Sevgi Yolu’ndan yeni otogarlara kadar Manisa’nın her noktasında çalışmalara başlıyoruz.”

ASFALT VE ULAŞIMDA “KENDİ ÜRETİMİMİZ” DÖNEMİ

Belediyenin kendi imkanlarıyla her şeyi yapabilecek güce ulaştığını vurgulayan Dutlulu, asfalt sorununu tarihe gömeceklerini belirtti. Dutlulu, “Salihli ve Akhisar’daki tesislerimizle asfaltın tamamını kendimiz üretiyoruz. Manisa merkezine de üçüncü bir tesis kuracağız. Manisa’nın önümüzdeki 20 yıl boyunca asfalt üretimiyle ilgili hiçbir sorunu olmayacak. Kendi ekipmanımızla, kendi işçimizle Manisa’nın yollarını baştan aşağı yeniliyoruz” dedi.

“MANİSA ŞEHİR KART İLE ESNAF VE VATANDAŞ KAZANACAK”

Sosyal belediyecilik projelerine de geniş yer ayıran Başkan Dutlulu, yeni sistemin müjdesini şu sözlerle verdi: “Sosyal belediyecilik vizyonumuzu Manisa Şehir Kart ile bir adım öteye taşıyoruz. Bu proje ile şehrimizdeki her lokanta Kent Lokantası’na, her bakkal Halk Bakkal’a dönüşecek. Hem esnafımıza hem de vatandaşımıza can suyu olacağız. Emeklilerimizin ilaç katkı paylarını biz ödeyeceğiz, şeker hastası gençlerimizin sensör maliyetlerini biz üstleneceğiz. Sosyal devlet anlayışını Manisa’da yaşatmaya devam edeceğiz.”

TARIM VE TEKNOLOJİDE BÜYÜK ATILIM

Başkan Dutlulu, dijital güvenlik yatırımlarından tarımsal desteklere kadar her alanda vites yükselttiklerini ifade ederek; güneş panelli akıllı sistemlerle temizlik denetimi yapacaklarını ve “Tarım Erasmus’u” projesiyle Manisalı üreticileri modern tarımı incelemek üzere İtalya’ya göndereceklerini sözlerine ekledi.

FESTİVALE DAVET ETTİ

Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda tüm Manisalıları 21-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne davet etti. Şehrin bir karnaval alanına dönüşeceğini belirten Dutlulu, Manisa’nın adını uluslararası arenada gür bir sesle duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

MECLİSTE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Toplantıda ayrıca meclis ihtisas komisyonları ve encümen üyeleri de belirlendi. 1. Meclis Başkanvekilliğine Ozan Kıvrak, 2. Başkanvekilliğine ise Elif Sümeyye Duygulu seçildi. Encümen Üyeliklerine ise Kubilay Çetin Bozer, Tamer Aluş, Faruk Östlüer, Lütfü Akdağ ve Engin Demirdal seçildi. 2025 Yılı Mali Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek onaylandı.