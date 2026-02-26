Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden dijital erken uyarı sistemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen hava olaylarını yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla “Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi”ni kullanıma sundu. Vatandaşlar sisteme “hava.manisa.bel.tr” üzerinden ya da “Üzüm” uygulaması üzerinden erişebilecek.

ÜRETİCİ İÇİN GÜÇLÜ BİR PLANLAMA ARACI

Sistem sayesinde üreticiler, tarlasına en yakın istasyonun güncel verilerine ulaşabilecek. Don riskini önceden görerek gerekli tedbirleri alabilecek. Şiddetli yağış ve taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapabilecek. Kuvvetli rüzgar durumuna göre ilaçlama ve gübreleme zamanlamasını planlayabilecek. Aşırı sıcaklık dönemlerini takip ederek sulama programını düzenleyebilecek.

Yedi günlük hava görünümü ile hasat planlaması yapabilecek sistemle, ani hava değişimlerinin üretimde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sistem, yalnızca üreticilere değil, günlük yaşamını hava koşullarına göre planlamak isteyen tüm Manisalılara da hizmet veriyor. Mahalle ve ilçe düzeyinde hava durumunu takip edebilecek vatandaşlar, aktif riskleri harita üzerinden görebilecek ve günlük planlarını hava koşullarına göre düzenleyebilecek.

CANLI HARİTA VE ANLIK UYARILAR

Sistem üzerinde meteorolojik istasyonları canlı harita üzerinden görebilecek olan vatandaşlar ve üreticiler; seçilen istasyonda sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış gibi temel verilere anlık olarak ulaşabilecek. Şiddetli yağış, don riski, kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarını açık ve anlaşılır bir dille aktaran sistemde, kullanıcılar isterlerse SMS ya da Üzüm APP üzerinden bildirim alabilecek ya da bildirim tercihlerini kişisel olarak yönetebilecek.

GÜNCEL VE GÜVENİLİR VERİ ALTYAPISI

Sahadan gelen istasyon ölçümleri ile tahmin verilerini birlikte değerlendirebilen sistem üzerinden vatandaşlar ve üreticiler, verileri güncel olarak ekranda görebilecek. Böylece kullanıcılar, hem mevcut durumu hem de yaklaşan riskleri net biçimde görebiliyor olacak.