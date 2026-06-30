Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yatırım atağı

MASYA Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen geniş katılımlı basın toplantısında Başkan Besim Dutlulu’ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve daire başkanları eşlik etti. Görev süresindeki ilk yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Dutlulu, zor bir ekonomik dönemden geçilmesine rağmen Manisa’nın her noktasına hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

ERGENEKON KAVŞAĞI’NDA İHALE: YER TESLİMİ YAPILDI

Uzun yıllardır çözülemeyen kronik sorunlara neşter vurduklarını ifade eden Dutlulu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı projesinde müjdeyi verdi. Normal şartlarda Büyükşehir sorumluluğunda olmayan ancak vatandaşın mağduriyetini gidermek için devreye girdikleri projenin ihalesini tamamladıklarını belirten Dutlulu, 358 milyon TL bedelle Büyükşehir tarihinin en büyük ihalelerinden birine imza atarak yer teslimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İLÇELERE MİLYONLUK YATIRIM YAĞMURU

Dutlulu, ilçe merkezlerinde yürütülen çalışmaların detaylarını da paylaştı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hatları tamamlanan Salihli Sevgi Yolu’nda 70 milyon liralık üstyapı projesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirten Dutlulu, Salihli Otogarı için de son rötuşların yapıldığı belirtildi. Altyapısı tamamen değiştirilen Saruhanlı ilçesinde, tren yoluna kadar olan kısmın asfalt seriminin bittiğini kaydeden Dutlulu, özel kaldırım taşları ve modern ışıklandırmayla Saruhanlı'nın çehresinin değişeceğini söyledi.

“MANİSA'NIN SEMBOL PROJELERİ OLACAK”

Kentin vizyon projelerine değinen Dutlulu, temmuz ayında ihalesine çıkılacak Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi’nin sadece bir kültürel tesis olmayacağını; 3 bin metrekare ticari, 7 bin metrekare konut alanını barındıran devasa bir kompleks olarak Manisa’nın yeni sembolü olacağını ifade etti. Dutlulu, tarihi Taç Bina projesinde ise Anıtlar Kurulu onayının ardından hızlıca ihale sürecine geçileceğini, buraya MABEM ve MASMEK kurslarının taşınacağını müjdeledi.

“OTOPARK NOKTASINDA BELLİ BİR AŞAMA KAYDETMİŞ OLACAĞIZ”

Otopark çalışmaları noktasında Karaköy ve merkezde çalışma olduğunu dile getiren Dutlulu, “Karaköy pazaryerinin olduğu yerde artık sona gelindi, ihale aşamasına doğru ilerliyoruz. Bu iki otoparkı yaptıktan sonra da otopark konusunda belli bir aşama kaydetmiş olacağız. Manisa Lisesi’nin projesini de Milli Eğitim Bakanlığı’na sunuyoruz. O proje ilerlerken alternatif iki tane de otopark projesi devam edecek” dedi.

“MANİSA'NIN HER NOKTASINDA BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin üzerinden bir sene geçtiğini hatırlatan Dutlulu, “Bu sürede saydığımız projelerin altyapısını hazırlamaya çalıştık. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama biz bunların hepsini bir kenara koyuyoruz. Tüm odağımız, tüm çalışma prensibimiz belediyecilik. Bizim amacımız Manisa halkına eşit, adil bir şekilde hizmet etmek. Manisa’nın her noktasında Büyükşehir çalışma yapıyor. 2024 öncesinde doğru dürüst asfalt bile üretmeyen bir belediye vardı. Çok aşama kaydettik. Salihli plentimizi açtık. Akhisar Ağustos’ta açılıyor. Yol sorununun farkındayız, asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yaz ayları boyunca da asfalt çalışmaları sürecek” diye konuştu.

“TEK DERDİMİZ VATANDAŞIMIZI MUTLU ETMEK”

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sahada olduklarını ve vatandaşları dinlediklerini kaydeden Dutlulu, “Bizim derdimiz vatandaşımızı mutlu etmek, huzurlu bir şekilde bu şehirde yaşamalarını sağlamak. Vatandaşımızın da sevgisi, iyi niyeti bizleri çok mutlu ediyor. Bizim bir tek derdimiz var, o da halkımıza kaliteli hizmet ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

“ORMAN YANGINLARINA KARŞI 200 SU TANKERI, 50 TERMAL KAMERA”

Orman yangınlarıyla mücadele noktasında 48 orman köyüne su tankerlerinin teslim edildiğini hatırlatan Dutlulu, “Bunlar orman yangını ilk çıktığı zaman müdahale edecek olan araçlar. Bunu 200’e çıkartacağız. Tamamını kendi öz sermayemiz ile aldık. Önceden belirlediğimiz 200 köyümüze teslim edeceğiz. Amacımız orman yangınında hem vatandaşımızın hem devletimizin yanında olmak. Ayrıca yeni bir sistem kurduk. 50 tane noktada orman yangınları için termal kameraları aktif ediyoruz. Onlarca kilometre öteden en küçük bir dumanı hem itfaiyeye, hem orman müdürlüğüne hem de muhtara bildireceğiz” diye konuştu.

Dutlulu, toplantının sonunda basın mensuplarının Manisa ve ülke gündemine ilişkin sorularını cevapladı.