Manisa’da “Adli Yardım” eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu arasında imzalanan “Ferdi Zeyrek Adli Yardım Protokolü” kapsamında “Adli Yardım” eğitimi başladı.

Personelin katıldığı eğitim programında, adli yardım hizmetlerinin vatandaşların adalete erişimindeki kritik rolü üzerinde duruldu. Özellikle belediye personelinin, ihtiyaç sahibi bireyleri doğru birimlere yönlendirmesi ve süreç hakkında sağlıklı bilgilendirme yapabilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca katılımcılara, uygulamada karşılaşılabilecek olası senaryolar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

SÜREÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER DETAYLANDIRILDI

Manisa Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkanı Av. Pelin Oğuz ve Adli Yardım personeli Sultan Ertem’in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde, adli yardımın kapsamı, başvuru süreçleri, hukuki destek mekanizmaları, belediye personelinin bu süreçteki sorumlulukları ve yükümlülükleri ele alındı.

Eğitim programı, personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.