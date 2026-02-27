Son dakika... Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan ile Afganistan arasında Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Pakistan, Afganistan ile “açık savaş içinde" olduğunu ilan ederken, iki taraf da ağır kayıplar verildiğini ve çok sayıda askeri noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

'27 MEVZİ İMHA EDİLDİ, 9 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ' İDDİASI

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar; Kabil, Paktia ve Kandahar’da bazı hedeflerin vurulduğunu, operasyonlarda Afgan tarafından 72 kişinin öldüğünü, 120'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargâhı dahil birçok askeri hedefin vurulduğunu, 80’den fazla araç ile silahın kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

AÇIK SAVAŞ İLANI!

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afganistan'a karşı sabırlarının tükendiğini ve kendilerine savaş ilan ettiklerini duyurdu.

Khawaja M. Asif tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından teröristleri Afganistan'da topladılar ve terörizmi ihraç etmeye başladılar. Halklarını temel insan haklarından mahrum ettiler. İslam'ın kadınlara verdiği hakları ellerinden aldılar. Pakistan, durumu normal tutmak için doğrudan ve dost ülkeler aracılığıyla her türlü çabayı gösterdi. Kapsamlı diplomasi yürüttü. Ancak Taliban, Hindistan'ın vekili haline geldi. Bugün Pakistan saldırganlığı hedef almaya çalıştığında, Elhamdülillah, güçlerimiz kararlı bir karşılık veriyor. Pakistan'ın geçmişteki rolü olumluydu. 50 yıldır 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptı. Bugün bile milyonlarca Afgan topraklarımızda geçimini sağlıyor. Sabrımız tükendi. Şimdi sizinle açık bir savaşa gireceğiz. Şimdi ateş kibrit olacak. Pakistan ordusu denizden gelmedi. Biz sizin komşularınızız, zamanınızı biliyoruz. Allahu Ekber.''

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Afganistan’ın saldırılarını kınadığını duyurdu.

AFGANİSTAN: "55 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Afganistan tarafı ise Pakistan’ın açıklamalarını reddederek ağır kayıpların Pakistan ordusunda olduğunu öne sürdü.

Tolo News’ün aktardığına göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini iddia etti.

Fıtrat ayrıca Pakistan ordusuna ait bir karargâh ile 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini ileri sürdü.