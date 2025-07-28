Manisa’da akabane hastalığına karşı mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl’ün Alemşahlı Mahallesi’nde hayvan sağlığını tehdit eden akabane hastalığına karşı, kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıldı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’in konuyu iletmesi üzerine hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alemşahlı Mahallesi’ndeki hayvan damlarında ve çeşitli noktalarda ilaçlama yaptı. Ayrıca popülasyonu azaltmak amacıyla uygun alanlara sinek tuzakları yerleştirildi. Çalışmalar, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce’nin de katılımıyla yerinde takip edildi. Akdeniz ve İnce vatandaşları bilgilendirdi.

“ÜRETİCİ KAZANACAK, TOPLUM GÜÇLENECEK”

Akabane hastalığının özellikle genç buzağılarda hareket bozuklukları ve ölümlere yol açabildiğini belirten Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda, toplum ve hayvan sağlığını korumak, üreticilerimizin emeklerinin zayi olmasını önlemek adına hızlıca müdahalemizi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü üretici kazanacak ki toplum da üreterek güçlenecek” diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİYLE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ”

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine teşekkür ederek, “Alemşahlı’da üreticilerimizden gelen bu hastalıkla ilgili talep üzerine hemen Büyükşehir Belediyemiz ile irtibat sağladık. Biz durumu anlatırken Büyükşehir ekipleri daha lafımı bitirmeden hastalıkla ilgili bizi bilgilendirdi. Dört ekip tarafından hayvan damlarında ilaçlama yapıldı. Sinek tuzakları dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya kendim ve mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum. Daire Başkan’ımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizleri uyardınız ve hemen olaya müdahale ettik. Sorunlara karşı el ele vererek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Her zaman hizmetinizdeyiz” dedi.