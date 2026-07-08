Manisa’da Dünya Değişim Günü “Barış İçin Değişim” temasıyla kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) iş birliğiyle, 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kapsamında “Barış İçin Değişim” temalı program düzenlendi. Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan vatandaş bir araya gelerek hem farkındalık etkinliklerine katıldı hem de müzik ve dans dolu bir akşam geçirdi. Program kapsamında katılımcılar, açık havada gerçekleştirilen nefes çalışmalarıyla farklı bir başlangıç yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de eş zamanlı olarak kutlanan 7 Temmuz Dünya Değişim Günü dolayısıyla alanda, “Değişimle ilgili hayatınızda en çok neyi değiştirmek istersiniz?” sorusunun yöneltildiği bir anket çalışması da gerçekleştirildi. Anketi tamamlayan katılımcılar arasında yapılan çekilişle hediye kitaplar dağıtıldı. Nefes çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (MASMEK) Zumba Eğitmeni Merve Yılmaz tarafından zumba gösterisi sunuldu. Programın devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası sahne aldı. Sevilen şarkıları seslendiren orkestra, katılımcılara müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun ilgi gören programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener de katıldı.

“HER TOPLUM DEĞİŞİM SAYESİNDE ÖĞRENİR”

Nefes çalışmasından önce önemli açıklamalarda bulunan Değişim Uzmanı Huriye Şimşek, “Bugün dünyamızı daha iyi bir hâle getirmek ve değerlendirmek için bir araya geldik. Bu özel gün bize hem bireysel hem de kolektif bir gücü hatırlatıyor. Değişim, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Değişim aslında yeniliklerin bir anahtarıdır. Her toplum değişim sayesinde öğrenir. Bugün burada değişimin pozitif dönüştürücü gücünü uygulayacağız. Destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz. Barış için kendini değiştir dünya değişsin” diye konuştu.