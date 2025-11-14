Manisa’da eğitime destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 15 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye okul çantaları ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setler ulaştırıldı. Sosyal Projeler ve Gençlik Şube Müdürü Müjde Günderen, dağıtım sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun vizyonu doğrultusunda, Eğitim Destek Paketleri kapsamındaki diğer çalışmalarımızı da yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ İFADE ETTİ

Destekten yararlanan aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hızlı ve yerinde hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hülya Akyıldız, “Sadece eşim çalışıyor, ben çocuklarımla ilgileniyorum. Besim Başkanımızın desteği için çok teşekkür ederiz. İnternet üzerinden başvurduk, bizi aradılar ve destek paketini kapımıza kadar getirdiler. Çok memnunuz” dedi.

Nurcan Öztürk ise “Kiracıyım, asgari ücretle çalışıyorum. Bir senede bu kadar yardımsever bir yaklaşım görüyorum, çok mutluyum. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

BAŞKAN DUTLULU’DAN EĞİTİM VURGUSU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu, tamamlanmak üzere olan bu anlamlı destekle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım, bir kentin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Hiçbir öğrencimizin temel bir ihtiyaçtan mahrum kalmaması her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda, hızlıca başlattığımız 15 bin adet çanta ve kırtasiye seti desteği ile ailelerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğümüz memnuniyet ifadeleri, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz sadece bu paketlerle kalmayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimde başarıyı desteklemek adına yıl boyunca farklı projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dilerim.”