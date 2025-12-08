Manisa’da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Sosyal belediyecilik çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak odun yardımında bulunmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara odun desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, ilk dağıtımını Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi’nde yaptı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ağaç budama çalışmalarının ardından elde edilen odunlar Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesinde kesilerek küçük parçalara ayrıldı. Ekipler tarafından çuvallara doldurulan odunlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.

BUDANAN AĞAÇLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk olarak Bayındırlık Mahallesi’nde başlanılan dağıtımların ardından Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir mahallerinde de odun dağıtımına devam ettiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, “Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın, ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunları değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çuvallanan odunların bize tesliminin ardından özellikle doğal gaz kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız hem bu malzemeyi değerlendirmek hem de vatandaşlarımıza kış aylarında destek olmak. Dağıtımlarımız kış boyunca devam edecek” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR HEM GÖNÜLLERİ HEM DE YUVALARI ISITIYOR”

İlk dağıtımın yapıldığı Bayındırlık Mahallesi Muhtarı Bedirhan Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz, kışın hissedilmeye başladığı bu günlerde sosyal belediyeciliğe yakışır şekilde hareket ediyor. Vatandaşı rencide etmeden, kapılarına kadar odunları ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Yapılan yardımlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu yardımla hem gönülleri hem yuvaları ısıtıyor” dedi.