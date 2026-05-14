Manisa’da “Kadın Dostu Kentler” için yerel eşitlik çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının kent yaşamında daha eşit, güvenli ve erişilebilir koşullarda yer alabilmesi amacıyla yürütülen “Kadın Dostu Kentler Programı” kapsamında önemli bir toplantıya imza attı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda AB finansman desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında sürdürülen programın üçüncü faz eğitimleri gerçekleştirildi.

KADIN DOSTU KENTLER NEDİR?

Kadın Dostu Kentler Programı; yaş, cinsiyet, köken, fiziksel veya sosyo-ekonomik koşul fark etmeksizin, başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere tüm kent sakinlerinin hak ve ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, ulaşım ve istihdam gibi temel hizmetlere eşit erişim sağlanması, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve yerel yönetimlerde eşitlik odaklı yaklaşımın kurumsallaşması amaçlanıyor.

“EŞİTLİK TÜM BELEDİYE BİRİMLERİNİ İLGİLENDİRİYOR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadın Dostu Kentler Projesi Yerel Eşitlik Uzmanı Aylin Çelik, geçen yıl başlayan eğitimlerin belediye personelinde önemli bir farkındalık dönüşümü yarattığını belirtti. Çelik, “Kadın Dostu Kentler yaklaşımıyla eşitlik konusunun yalnızca belirli bir birimi değil, tüm belediye birimlerini ilgilendirdiğini artık çok daha net görüyoruz. Üç günlük yüz yüze eğitimlerimizde bu vizyonu somut başlıklara dönüştüreceğiz” dedi.

EĞİTİMLERDE GENİŞ KATILIM VE STRATEJİK KONULAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecinin ilk adımı olan eğitime belediye personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Program boyunca katılım ve temsil, kentsel hizmetler, istihdam, kentsel dayanıklılık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocuk yaşta evliliklerle mücadele gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı.

PROGRAMDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLDİ

Üç gün süren yoğun eğitim maratonunda, alanında uzman isimler katılımcılarla buluşarak Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın temel taşlarını oluşturacak sunumlar gerçekleştirdi. Programın ilk günü İlknur Üstün’ün “Kadınların Liderliği ve Siyasal Temsiliyeti” ile Bahar Yalçın’ın “Kentsel Gelişim ve Kapsayıcı Hizmetler” sunumlarıyla başladı. Eğitimlerde, kentsel hizmetlerin her kesim için ulaşılabilir olması ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolü üzerinde duruldu.

İkinci günde Ervin Sezgin, “Kentsel Dayanıklılık ve Krizlere Yanıt” başlığı altında, afet ve kriz anlarında kadınların ihtiyaçlarını gözeten stratejileri paylaştı. Eğitimin son günü ise sağlık ve sosyal hizmetlere ayrıldı. Müge Tellioğlu “Sağlık Hizmetleri”, Gözde Keçeci Günaydın ise “Belediyelerin Sosyal Hizmet Sorumluluğu” konularında detaylı bilgilendirmeler yaparak, kapsayıcı belediyecilik anlayışının altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, kentin gelecek vizyonunu belirleyecek olan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarının titizlikle devam edeceği bildirildi.