Manisa’da Mesir Macunu coşkusu

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl 486’ncı kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, çeşitlik etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında düzenlenen “Kültür Turizminde Manisa’nın Şaşırttıkları” söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manisa’nın saklı değerleri ve turizmde atılabilecek adımların konuşulduğu söyleşiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Manisa Kurtuluş Müzesi’nde düzenlenen “Kültür Turizminde Manisa’nın Şaşırttıkları” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Deniz Zeyrek; konuşmacılığını ise kültür turizminin deneyimli ismi Faruk Pekin üstlendi. Söyleşiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MANİSA’NIN TURİZM POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gerçekleştirdiği gezilerden edindiği deneyimleri dinleyicilerle paylaşan Faruk Pekin, seyahatleri sırasında karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı ilginç anıları anlattı. Pekin, Manisa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından önemli bir potansiyel barındırdığını vurguladı. Söyleşide ayrıca Manisa’da turizm geliştirilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Özellikle Kula-Salihli Jeoparkı gibi doğal ve jeolojik değerlerin uluslararası ölçekte dikkat çektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra sultani üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile mantar toplama gibi gastronomi ve doğa temelli turizm alanlarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu alanlarda düzenlenecek hasat festivalleri ve tematik etkinliklerin, kente yerli ve yabancı turist çekme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

“MANİSA’DAKİ GÜZELLİKLERİ BİZİM TÜM TÜRKİYE’YE TANITMAMIZ GEREK”

Söyleşi sonunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından Faruk Pekin ve Deniz Zeyrek’e plaket takdim edildi. Başkan Besim Dutlulu, Manisa’daki güzelliklerin tüm Türkiye’ye tanıtılması gerektiğini belirterek, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade etti. Memnuniyetini dile getiren Başkan Dutlulu, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

ULUSLARARASI HALK DANSLARI TOPLULUKLARI BÜYÜLEDİ

Festival, dünyanın dört bir yanından Manisa’ya gelen halk dansları topluluklarına da ev sahipliği yaptı. Festival Boyu Sokak Sahne Etkinlikleri kapsamında Halk Dansları toplulukları, Manisa’nın dört bir yanında sahne aldı. İtalya, Kuzey Makedonya, Endonezya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Litvanya ve Sırbistan Halk Dansları Toplulukları Atatürk Kent Park, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi ve Ulupark’ta sahne aldı. Renkli kostümleri, geleneksel müzikleri ve kültürel motifleriyle sahne alan topluluklar, izleyenlere adeta dünya turu yaptırdı. Etkinlik alanlarını dolduran Manisalılar, farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, gösterilere yoğun ilgi gösterdi.

MESİRLİ TARİFLER YARIŞTI, KAZANAN ‘ŞEHZADE TABAĞI’ OLDU”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Gastronomi Derneği işbirliğiyle festival kapsamında “Mesir Macunlu Yöresel Lezzetler” yemek yarışması düzenlendi. Manisa’nın zengin mutfak kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Murat Çakar, ‘Şehzade Tabağı’ yemeği ile birinciliği kazandı.