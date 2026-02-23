Marmaris’in ‘Onur Günü’ coşkuyla kutlandı

Marmaris’in ‘onur günü’ olarak kabul edilen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege vapuruyla 23 Şubat 1935 yılında Marmaris’e gelişinin 91. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Karada, denizde ve havada gerçekleştirilen kutlamalarda en ilgi çekici anı Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı’na bağlı muharip uçakların gökyüzünde selam uçuşu oldu. Atatürk Meydanı'nda Ata’nın huzuruna çelenk sunumu ile başlayan kutlamalara Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aksaz Deniz Üssü Bandosu’nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Marmaris Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü'nün günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından denizden Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenliler, tekneler ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak tören geçişi gerçekleştirdi. Kutlama programı kapsamında ayrıca Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı’na bağlı muharip uçaklar da gökyüzünde selam uçuşu gerçekleştirdi. Jetlerin Marmaris semalarındaki geçişi, törenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.