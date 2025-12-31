Marmaris projeleriyle 2026’ya hazır

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2026’ya umutla baktıklarını anlatan Ünlü, 2026’nın projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacağını söyledi. Mesajına Yalova’da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerini anarak başlayan Başkan Ünlü, “Yüreğimizdeki acı nedeniyle yeni yıl konserimizi ve diğer etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteledik. Yalova’daki hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

2025 yılını değerlendiren Başkan Ünlü, göreve geldikleri günden bu yana Marmaris’i her alanda ileri taşımak ve marka şehir haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, 2025 yılında ilçenin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye odaklandıklarını belirtti. Bu süreçte PTT Sokak revizyonu, Uzunyalı’da Halk Plaj Kafe düzenlemesi, yeni yol yapımları ile kırsal mahallelerde ve merkezde önemli değişimlerin hayata geçirildiğini söyledi.

ÇARŞIDA DÖNÜŞÜMÜN ADIMLARI ATILDI

2025’in en dikkat çeken projelerinden birinin, Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen 51. Sokak (Postane Sokak) üstyapı ve rekreasyon projesi olduğunu vurgulayan Ünlü, Marmaris çarşısının ana arterlerinden biri olan sokakta, kapalı ve köhne görüntüye neden olan tentelerin kaldırılarak alanın daha ferah ve cazip bir geçiş noktasına dönüştürüldüğünü kaydetti. Bu çalışmanın devamı olarak 43. Sokak ile 44. Sokak’ta yenileme çalışmalarının tamamlandığını, 45. Ve 57. Sokak’ta ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

FESTİVALLER KENTİ MARMARİS

Marka kent çalıştaylarıyla Marmaris’in geleceğine yönelik hedeflerin ortak akılla belirlendiğini ifade eden Başkan Ünlü, bir turizm kenti olan Marmaris’te turizm çeşitliliğini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. DJ Fest, Deniz Ürünleri Festivali, Oktoberfest ve Yeni Yıl Festivali gibi organizasyonlarla kentin turizm potansiyelinin desteklendiğini dile getirdi. Öte yandan 2025 yılında Kültür Sanatevi’nin yeniden sanatın hizmetine sunulduğunu belirten Ünlü, çocuklara ve yetişkinlere yönelik açılan kurslarla kültür ve sanatın Marmaris’te yeniden güçlü bir ivme kazandığını ifade etti.

AB’DEN MARMARİS’E HİBE KAZANIMI

Marmaris Belediyesi olarak kentin geleceğine dair birçok önemli adımları attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, Avrupa Birliği destekli AB–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında sunduğu proje ile 660 bin Euro hibe almaya hak kazandığını hatırlatarak, bu hibe ile İçmeler’de uygulanacak projenin kıyı ve deniz ekosistemlerini korumaya yönelik doğa temelli çözümleri esas aldığını söyledi.

2026’YA UMUTLA BAKIYORUZ

2026 yılında da önemli projelerin hayata geçirileceğini belirten Başkan Acar Ünlü, “2026’ya umutla bakıyoruz. 2025 yılında başlattığımız hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olması dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.