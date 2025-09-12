Marmaris'te çevre temizliğinde yeni dönem başlıyor

Marmaris Belediyesi, çevre temizliği ve kent estetiği konusunda önemli bir adım atıyor. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren, eski mobilya, bahçe atıkları, moloz gibi evsel olmayan katı atıkların gelişigüzel bir şekilde sokağa bırakılması yasaklanıyor. Atıklar, mahallelere özel belirlenen günlerde, belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanacak. Yeni uygulama ile hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de daha planlı ve sağlıklı bir atık yönetim sistemi kurmak istediklerini söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, vatandaşlara "Atıklarınızı belirtilen günlerde çıkarın" çağrısında bulundu.

"DÜZENLİ VE ESTETİK BİR KENT OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Eski koltuk, sandalye, masa gibi eski mobilyalar, bahçe atıkları, inşaat molozları gibi atıkların sadece belirlenen günlerde toplanacağını söyleyen Barış Ünlü, "Bu yeni sistemle sadece çevre kirliliğini azaltmayı değil, aynı zamanda geri dönüşüm süreçlerini de daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Temiz bir Marmaris hepimizin elinde. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla birlikte daha sağlıklı, düzenli ve estetik bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TOPLAMA GÜNLERİ BELLİ OLDU

Yeni sisteme göre Beldibi ve Karşıyaka mahallelerinde pazartesi, Siteler, Tepe, Kemeraltı, Çamdibi, Sarıana, Hatipirimi, Bağlıiçi mahallelerinde salı ve cumartesi, Armutalan ile Camiavlu’da çarşamba ve pazar, İçmeler ile Turunç’ta perşembe, merkeze uzak kırsal mahallelerde ise Cuma günleri toplama yapılacak.

"DIŞARIYA BIRAKANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAĞINI HATIRLATIYORUZ"

Söz konusu atıkların belirlenen günlerde evlerin önüne bırakılmasını isteyen belediye yetkilileri, "Ekipler belirlenen günlerde sahada olacak ve mahalle mahalle bu atıkları toplayacak. Bizler vatandaşların bu sürece aktif destek vermesini istiyoruz. Belirlenen günler dışında atıkların bırakılmamasını rica ediyor; atıklarını kontrolsüz şekilde dışarıya bırakanlara cezai işlem uygulanacağını da hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.