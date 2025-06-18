Masal Ormanı’nın adı “Mimar Ferdi Zeyrek Parkı” oldu





Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda, genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in isminin Salihli’de yaşatılması yönünde önemli bir karar alındı. Salihli’de bulunan Masal Ormanı Parkı’nın adı, oy birliğiyle “Mimar Ferdi Zeyrek Parkı” olarak değiştirildi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Genç yaşta aramızdan ayrılan, halkın gönlünde iz bırakan merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını Salihli’mizde yaşatmak için anlamlı bir adım attık. Masal Ormanı Parkı’nın isminin 'Mimar Ferdi Zeyrek Parkı' olarak değiştirilmesi yönündeki teklifimiz, meclisimiz tarafından kabul edildi. Ferdi Başkanımızın halk için kurduğu hayalleri, geride bıraktığı güzel izleri yaşatmaya devam edeceğiz. Alınan kararın Salihli’mize ve Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.