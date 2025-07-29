MAV Cello Ensemble, Zeytin Altında yaz esintisi yaşattı

MAV Cello Ensemble, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin “Zeytin Altında” konserleri kapsamında muhteşem bir konser verdi. Merkezin bahçesinde bulunan zeytin ağacının altında “Cello ile Dünya Turu” adıyla düzenlenen konser, izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

MAV Senfoni Orkestrası'nın viyolonsel sanatçılarından oluşan MAV Viyolonsel Topluluğu, beş yıldır birlikte çalıyor. Opera sanatçısı Klara Kolonits, viyolonsel sanatçıları Ditta Rohmann ve Gustav Rivinius'un konserlerine konuk olarak katılan topluluğun repertuvarı, Barok dönemden 21. yüzyıla kadar klasik müzik, tango, ragtime, caz ve film müziklerini kapsıyor. Topluluk, Richard Rozsa, Mate Tomasz, Rita Vadasz, Krisztina David, Marcell Vamos ve Katalin Vamos’tan oluşuyor.