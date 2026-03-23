“Mavi Kapak” kampanyası büyüyor

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Mavi Kapak” kampanyasına Aliağa’nın Uzunhasanlar köyünden anlamlı bir destek geldi. Oğlu aracılığıyla kampanyadan haberdar olan Murat İmre, uzun zamandır biriktirdiği toplam 200 kilogramlık 9 çuval plastik kapağı Karşıyaka’ya gönderdi. Yine bir hayırseverin katkılarıyla taşınan kapak dolu çuvallar, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han’a ulaştırıldı ve belediye ekipleri tarafından teslim alındı. Aliağa’dan Karşıyaka’ya uzanan bu destek, kampanya için sergilenen en güzel dayanışma örneklerinden biri oldu.

KÜÇÜK KATKILARLA BÜYÜK DAYANIŞMA

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Mavi Kapak kampanyamız, küçük görünen katkıların bir araya geldiğinde ne kadar büyük bir iyiliğe dönüşebildiğini gösteren çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesidir. Her bir ton kapak ile iki tekerlekli sandalye temin ederek engelli vatandaşlarımıza ulaştırmamızı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hem engelleri birlikte aşmak hem de geri dönüşüme katkı sağlayarak doğamızı korumak için kampanyamızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aylin Akçil ile Muhtarlık İşleri Müdürü Basri Gürel de Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han’ı ziyaret ederek kampanyaya sunulan destekler için teşekkürlerini iletti.

Muhtar Hanımşah Han “Mavi Kapak kampanyamıza Aliağa’dan gelen anlamlı destek bizleri çok mutlu etti. Hem insana, hem doğaya dokunan bu projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin artmasını diliyor, herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” dedi.

BİR TON KAPAK, İKİ SANDALYE

Uzun yıllar önce İzmir’de başlatılan ve ülke çapında büyük destek gören “Mavi Kapak” kampanyası, Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen Ağustos ayında yeniden hayata geçirildi. Bu kapsamda kültür merkezleri, mahalle merkezleri ve anaokulları gibi belediye tesisleri ile muhtarlıklara kapak toplama kutuları yerleştirildi. İlçe genelinde 70 ayrı noktada bulunan kutularda, damacana kapağı da dahil olmak üzere tüm renklerden plastik şişe kapakları toplanıyor. Lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilen her bir ton kapak karşılığında iki adet tekerlekli sandalye temin ediliyor. Sandalyeler, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim ediliyor.