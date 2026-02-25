MEB’den İzmir'de okullara 'mescit' yazısı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Maarif‘in kalbinde Ramazan’ etkinliklerine tepkiler sürerken İzmir’de okullara bazı bölümlerin mescit ve abdesthane oluşturulması için yazı gönderildiği ortaya çıktı.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine kent genelindeki ilkokul ve imam hatip okulları hariç, din kültürü ve dini seçmeli ders grubu uygulama mescidi ve abdesthanesi başlığı altında yazı gönderildiğini duyurdu.

Okullarda toplu olarak öğrencilere ‘Selefi’ andının okutulması, toplu namaz görüntüleri, 9 yaşındaki çocukların müfettişler tarafından sorgulanması, okulda zil sesi yerine ilahilerin çalınması ve toplu ilahi söyleme etkinlikleri gibi birçok laikliğe karşı uygulamanın olduğu dikkat çeken Eğitim Sen, gönderilen yazıda, “Okullara gönderilen yazının ekinde bulunan tabloda; okulda Cuma namazı vb. olarak kullanılan 45 m2 üstü uygulama mescidi var mı? Uygulama mescidi yoksa 45 m2 üstü uygulama mescidi yapılabilecek mekan var mı? Sınıf, sığınak vb. varsa en geniş olanın m2 bilgisi. Sınıf ve sığınak yoksa inşaat yoluyla (oda vs. birleştirme) şeklinde oluşturulacak mekan var mı? Kütüphane gibi mekanların eski mescitlere nakil edilerek oluşturulabilecek 45 m2 üstü mekan var mı? Varsa m2 bilgisi. Okulda abdesthane var mı? Okulda abdesthane yoksa mescit olarak planlanan yerin koridorunda abdesthane yapılabilecek (su ve gider)yer varsa m2 si. Abdesthane için koridorda yer yoksa aynı katta ve bir üst katta tuvalette yer varsa m2’si. Duvarda rezervuar varsa dönüştürülecektir” ifadelerinin yer aldığı formun gönderildiği belirtildi.

“KÜTÜPHANELERİN MESCİT YAPILMASI İSTENİYOR”

Okullardan formun doldurulup gönderilmesi talep edildiği aktarılan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, şöyle konuştu:

“İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaokul ve lise müdürlerine gönderdiği yazıda okullardaki kütüphaneler sınıfların ve sığınakların kapatılarak tadilat yapılıp mescitlere dönüştürülmesi 45 metre²’nin üzerinde alan oluşturarak mescit yapılması istenmiştir. Oluşturulacak mescitler için okul koridorlarında abdest alma yerlerinin yapılması istenmiştir. İzmir’de deprem nedeniyle yüzlerce okul yıkılmıştır. Merkez ilçelerin büyük kısmında öğrenci yoğunluğu nedeniyle eğitim öğretim zor koşullarda yapılmaktadır. Birçok okul aynı binayı kullanmak zorundadır. İzmir gibi kalabalık sınıflar nedeniyle sıkıntı yaşanan ilde bile kütüphanelerin, sınıfların kapatılmasının istenmesi, buraların toplu namaz kılınabilecek alanlara dönüştürülmesi teklifi, iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulları eğitim öğretim faaliyetlerinden daha çok dini faaliyetlerin merkez haline getirmeye çalıştıklarını göstermektedir.

Eğitim Sen olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Laik, bilimsel eğitim verilmesi gereken okullarımızda sınıf ve kütüphanelerin kapatılarak mescit ve abdesthanelere dönüştürülmesinin istenmesi iktidarın okullarımıza bakış açısını çok net bir şekilde göstermektedir. İktidarın siyasal ve ideolojik çalışmalarını çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü okullara taşıması ve okulların bu çalışmaların parçası haline getirilmesi toplumsal hayatımızda telafisi olmayan zararlar verecektir. Bakanlığın bu yanlış uygulamasından vazgeçmesini istiyoruz.”