Medeni Kanun’un kazanımları Konak’ta masaya yatırıldı

Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zeytinlik Semt Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Hakları Açısından Medeni Kanun” başlıklı bilgilendirme toplantısında konuşan Kadın Haklarını Koruma Derneği’nden Av. Efsun Matur, Türk Medeni Kanunu’nun kadınların toplumsal ve hukuki statüsünde yarattığı köklü değişimlere dikkat çekti. Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte kadınların miras, boşanma ve velayet gibi temel haklar konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Matur, kanunun kadın-erkek eşitliği yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti. Bilgilendirme sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Av. Matur, özellikle aile hukuku, mal paylaşımı ve nafaka konularında merak edilen başlıklara açıklık getirdi.

“EŞİT VE ADİL BİR TOPLUM KADINLARIN GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜN”

Medeni Kanun’un kabulünün Türkiye’de kadın hakları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri olan Medeni Kanun, kadınların birey olarak toplumda eşit haklara sahip olmasının temelini oluşturmuştur. Biz de Konak Belediyesi olarak kadınların haklarını bilmesi, bu haklara sahip çıkması ve hayatın her alanında güçlü bireyler olarak var olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eşit ve adil bir toplum ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündür.”