22.10.2025 17:02:00
İZMİR / Cumhuriyet
Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, asgari ücret görüşmeleri tartışmalarını değerlendirdi.

Ege bölgesinde başlayan zeytin hasadı hakkında konuşan Örs, 26 yıl önce katledilen yazarım ve Eski Kültür Bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı andı. 

Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet okurlarının başlattığı Cumhuriyet İmecesi’ne de destek istedi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.

İlgili Konular: #Cumhuriyet Gazetesi #Ahmet Taner Kışlalı