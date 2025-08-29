Melih Cevdet Anday Milas’ta anıldı

Muğla’da Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri Ören Mahallesi’nde devam etti. Etkinliklerin dördüncü gününde 1960'ta Nadir Nadi'nin desteğiyle Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan ve 1997'ye kadar sürdüren, şair, tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı Melih Cevdet Anday, şiir ve şarkılarla anıldı. Ören Yalı Konser Alanı’nda yapılan geceye yurttaşlar büyük ilgi gösterirken Pelin Batu şiirler seslendirerek ve anlatılar yaptı. Gecede müzisyen Haluk Çetin de gitarı ve seslendirdiği şarkılarla eşlik etti.

Şarkılara Ören Mahalle sakinleri de hep bir ağızdan eşlik ederken, söylenen şarkılar esnasında telefonlarının fenerlerini açan vatandaşlar geceyi aydınlattı. Programın sonunda Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür sanatçılara plaket takdim ederek başarılı performanslarından dolayı kutladı.

Etkinliklerin son gününde Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatılacağı, şiirlerinin yorumlanacağı ve bestelenmiş şiirlerinin dinletisinin sunulacağı ‘Nazım’ın Dilinden Şiir ve Müzik Dinletisi’ etkinliği Selimiye Mahallesi’nde yapılacak. Milas Belediyesi Selimiye Hizmet Binası Önünde yapılacak olan etkinlik bugün 20.30’da başlayacak.