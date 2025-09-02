Menderes Belediyesi’nden eğitime destek

Menderes Belediyesi, eğitime destek için harekete geçti. Üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk harçlık desteğinin yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği verilecek. Öğrencilere nakit olarak verilecek kırtasiye desteği ve üniversite harçlığı için başvurular Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde yapılacak. Üniversite öğrencileri için başvurular 9 Eylül’e, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 30 Eylül’e kadar yapılabilecek.

EĞİTİM VE GELİŞİMİ ÖNEMSİYORUZ

Destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini daima önemsedik. Eğitimli, çağa ayak uydurabilen, vizyoner nesiller için çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Her çocuk eğitim alma hakkına sahiptir. Onların eğitim hayatının maddi zorluklardan daha az etkilenmesi adına ilkokul ve ortaokula giden çocuklara kırtasiye, üniversiteyi ilk kez kazanan çocuklarımıza da ilk harçlık desteği vereceğiz. Bu zorlu ekonomide maddi olarak ailelerimizin elini rahatlatmak ve çocuklarımızı mutlu etmek bizleri de mutlu edecektir” dedi.