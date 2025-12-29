Komşuda yeni banknotlar tedavülde: 1 TL kaç Suriye Lirası oldu?

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, para biriminden iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların resmen tedavüle girdiğini açıkladı. Husri, başkent Şam’da Suriye Merkez Bankası binasında düzenlenen basın toplantısında düzenlemeye ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE

Yeni banknotların dolaşıma sokulmasının yalnızca teknik bir değişiklik olmadığını vurgulayan Husri, bu adımın ulusal kurumlara duyulan güveni güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir stratejinin önemli bir aşaması olduğunu belirtti.

İKİ SIFIR ATILDI GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Husri, uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak.

BANKA HESAPLARI YENİ PARA BİRİMİNE GEÇİYOR

Yeni para birimiyle birlikte bankacılık sisteminde de kapsamlı bir dönüşüm yaşanacağını aktaran Husri, gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını ifade etti. Kamu ve özel sektörün bu sürece uyma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

DÖVİZ KURLARI ÇİFT PARA BİRİMİYLE AÇIKLANACAK

Husri, geçiş döneminde döviz kurlarına ilişkin resmi bültenlerin hem eski hem de yeni para birimi üzerinden yayımlanmaya devam edeceğini söyledi.

TL–SURİYE LİRASI KURU GÜNDEME GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından döviz piyasalarında da güncel veriler netleşti. Buna göre 1 Türk Lirası’nın 257,61 Suriye Lirası seviyesinde olduğu kaydedildi.