Menemen Belediyesi'nden 570 milyonluk satış

İzmir’in tek AKP belediyesi olan Menemen'de çeşitli özelliklerdeki belediye taşınmazlarını satmaya devam ediyor.

Aydın Pehlivan'ın göreve geldiği günden bu yana tarım ve orman arazisinin satışa çıkarıldığı Menemen Belediyesi'nin Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilanına göre; 19 mahallede 49 taşınması daha vitrine çıkarıldı.

İçinde 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı, Büyük Ova Koruma Alanı, tarla ile konut ve ticaret imarlı arsaların da bulunduğu satıştan belediye yaklaşık 570 milyon lira gelir elde etmeyi bekliyor.

Söz konusu taşınmazların ihaleleri Menemen Belediyesi Meclis Salonu’nda 10-11 Mart günlerinde kapalı teklif usulü ile yapılacak.