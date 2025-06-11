Merhum Başkan Zeyrek’in ailesi ile CHP Lideri Özel taziyeleri kabul etti

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye programı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek ile Ferdi Zeyrek’in yakınları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da Zeyrek ailesini yalnız bırakmadı. Tugay çifti, Özgür Özel, Nurcan Zeyrek ve Gülten Zeyrek’e başsağlığı diledi.

SAATLERCE SIRADA BEKLEDİLER

Sevilen Başkan Ferdi Zeyrek’in ailesine taziyeye gelen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sergi salonu önünde dakikalarca bekleyen yurttaşlar gözyaşları içinde merhum başkan için dualar okudu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için anı defteri de salona konuldu. Taziye için gelenler, duygularını deftere aktardı.