Merkezefendi Belediyesi, Halk Market’in 2. şubesini hizmete açtı

Zorlu ekonomik koşullarda Merkezefendili vatandaşların yanında olan Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et ve Halk Market projelerini hayata geçirdi. Türkiye’de, bu dört projeyi aynı anda hizmete sunma noktasında ilk ve tek olan Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlarla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabilmesini sağlayan Halk Market’in ikinci şubesini, Yenimahalle’de hizmete açtı.

Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri yanında gerçekleştirilen açılış törenine, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Servet Tetik, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"MAHALLELERİMİZE HALK EKMEK BÜFELERİMİZİ YERLEŞTİRDİK"

Başkan Doğan, “Merkezefendimizdeki sosyal projelerimizi ilmek ilmek sizinle birlikte işlemeye başladık. Göreve geldiğimizde sizlerle birlikte ilk Halk Süt'ü yaptık. Sonrasında sizlerden gelen talep ve destekle birlikte mahallelerimize Halk Ekmek büfelerimizi yerleştirdik. Sosyal projelerde gerçekten her gün biraz daha ilerlemeye çaba gösterdik. Sizlerden gelen istekle birlikte Halk Et'i açtık. Bugün itibariyle Halk Et'i açalı 11 ay oldu ve bugüne kadar 150 bin hemşehrimize destekte bulunduk. Yine ilk açtığımız Halk Market şubemizle 44 bin vatandaşımıza da hizmet ettik. İlk başladığımızda Halk Market'imize 120 kalem ürün vardı, şu anda ikinci şubemizde 360 kalem üründe satışımızı yapacağız. Fiyat karşılaştırması yaptığınızda birçok markete göre fiyatlarımız çok çok aşağıda. Halk Market mağazamızın içerisinde vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir ete daha kolay ulaşabilmesi için Halk Et reyonumuz da olacak" dedi.

"EŞİT BİR ŞEKİLDE HER MAHALLENİN İHTİYACINA GÖRE FARKLI PROJELERİ UYGULAYARAK HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Güçlerini ve desteklerini halktan aldıklarını belirten Başkan Doğan, “Biz enerjimizi, sevgimizi de Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizden alıyoruz. Sizler arkamızda dimdik durduğunuz sürece eminim ki bu ilçede, bu şehirde nice güzel projelere ve işlere beraber imza atacağız. 2019 yılında başladığımız bu yolculukta her zaman bize inandınız, güvendiniz ve yanımızda oldunuz. Biz de bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamaya gayret ettik. Omuzlarımızdaki sorumluluğun her zaman farkında olduk. Bize emanet ettiğiniz bütçeyi doğru, düzgün, adaletli ve eşit bir şekilde her mahallenin ihtiyacına göre farklı projeleri uygulayarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün buraya açtığımız Halk Market'imizin 2. şubesi ile hem market satışımızı hem de Halk Et satışımızı gerçekleştiriceğiz. Halk Market ilçemize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, “İnsanımızın bir lokma daha fazla gıdaya ulaşabilmesi için bu çabanın sonuçlarını bundan önceki açtığımız Halk Market'imizde ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı marketlerle görebiliyoruz. Merkezefendi Halk Market'in 2. Şubesinin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu imkanı sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da “2019'da başlatılan bu yolculuk her zaman daha keyifli ve daha güzel bir hale geliyor. Bu güzelliği sadece Merkezefendi'de değil şehrin tamamına yayma konusunda da hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sokağa çıktığımızda insanların mutlu olduğu bir şehirde yaşama hayallerimiz vardı ve bu hayallerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü, üreten insanların olduğu şehirde hayatın keyfi bir başka oluyor. Hep beraber bu şehri güzelleştirip bu şehrin kaynaklarını beraber paylaşmak üzere, bugün açılan Halk Market'imiz ile birlikte Şeniz başkanımızın yolunda her daim birlikte yürüyeceğiz” dedi.

"PROJELERİNE TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise “Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ilçeye yaptığı bu projelerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şeniz başkanımız sosyal belediyecilikte gerçekten yeni bir dönem açtı. Başkanımız Halk Market'i lokasyon olarak çok iyi bir noktaya açmış. Çevredeki mahallelerimizin tam orta noktasında bulunuyor. Başkanımız yine bu mahallemize taziye evi, sosyal tesis, halk ekmek büfeleri ve parkları kazandırdı. Ama yetmedi projelerine tüm hızıyla devam edecek. Halk Market'in 2. şubesi ilçeye hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar açılış kurdelesini kesti. Vatandaşlar açılışı yapılan yeni şubeden uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri sepetlerine koyarak alışveriş yaptı.