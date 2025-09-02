Mimar Ferdi Zeyrek Parkı ve Zübeyde Hanım Anne Evi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kiraz’ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 1 Eylül’de ilçede organize edilen bir dizi programa katıldı. İlk olarak Kiraz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Mimar Ferdi Zeyrek Parkı açıldı. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’un ev sahipliği yaptığı törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, İzmir ve çevre illerden gelen ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Parkın açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi Konaklı Köyü Kadın Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu ekipleri Başkan Tugay'ı pankartlarla karşıladı.

“ÖZLEM DUYDUĞUMUZ YERLER”

Açılışta konuşan Başkan Tugay, “Çocuk parkları, yeşil alanlar, cıvıl cıvıl seslerin çıktığı alanlar özlem duyduğumuz yerler. O nedenle çocuklar için, anneler için böyle güzel tesisler yapınca kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bugün de çok güzel düzenlenmiş bir park görüyorum. Böyle yerler mahalleye bir canlılık getiriyor ve insanların yaşadıkları ortamdan mutlu olmasını sağlıyor” dedi.

“İNŞALLAH FERDİ BAŞKAN GİBİ GÜZEL İSİM BIRAKIRIZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'i yakından tanıdığını aktaran Başkan Tugay, “Hiç kimsenin beklemediği bir zamanda Manisa’da inanılmaz bir başarı gösterdi ve çok yüksek bir oyla seçimi kazandı. Bunu hak etmişti, emeği vardı. Çok güler yüzlü bir insandı. Çocukları çok severdi. Dolayısıyla çocuk parkına onun adını vermiş olmak güzel bir şey. Kendisini çok talihsiz bir şekilde kaybettik. Onun anısını unutmamalıyız. Kaybettiğimiz çok özel insanlar var. 1938’den bugüne onca yıl geçmiş olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaybını hala kabullenebilmiş değiliz. Kaybettiğimiz her değerli insan için aynı şeyi düşünüyoruz. Bizler de bir gün yaşamın sonuna geleceğiz. Geride ne bıraktığınız, sizi neyle hatırladıkları çok önemli. Belediye başkanlığı zor bir iş. Zamanı yok, gecesi gündüzü, hafta sonu, bayramı, tatili yok. Bir yerde sorun varsa orada belediye başkanına ihtiyaç var. Bu zorluk ve yorgunluk nasıl çekiliyor? Yaptığınız işin onuruyla, geride bıraktığınız güzel bir isimle. İnşallah Ferdi Başkan gibi arkasında iyi, güzel bir isim bırakarak bu dünyaya veda ederiz” ifadelerini kullandı.

“BU PARK BİR ÖRNEKTİR”

Kiraz Belediye Başkanı Coşkun ise merhum Zeyrek’in tüm insanların gönlünde taht kurduğunu belirterek, “Ferdi Başkan sadece bir belediye başkanı değildi. Halkıyla iç içe, her zaman çözüm üreten, memleketine sevdalı bir insandı. Onun ismini bu parkta yaşatmak bizim için hem vefa borcu hem de gelecek nesillere örnek bırakmaktır” dedi.

BEYAZ GÜVERCİN SALDI, İLÇEDE YÜRÜYEREK TUR ATTI

Konuşmaların ardından dua okunarak kurdele kesildi. Kiraz'ın kurtuluşu nedeniyle gökyüzüne barışın simgesi beyaz güvercinler salındı. Başkan Tugay daha sonra tarım ve sanayi fuarını ziyaret etti. Burada esnaf, çiftçi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, traktöre de bindi. Başkan Tugay ayrıca Zübeyde Hanım Anne Evi’nin açılış törenine de katıldı.