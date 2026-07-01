Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa'nın en iyileri arasında

ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı) üyesi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik ve kaynak verimliliği alanındaki çalışmalarıyla Avrupa'da dikkat çekmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başvurusu yapılan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Muğla Döngüsel İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi ve Geri Kazanım Modeli" projesi, 2026 Local Sustainability Award değerlendirmeleri sonucunda finale kalan projeler arasında yer aldı.

Uzman jüri tarafından yapılan değerlendirmede proje; yenilikçi atık yönetimi anlayışı, döngüsel ekonomi yaklaşımı ve kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik örnek uygulamalarıyla Avrupa'nın öne çıkan sürdürülebilirlik projeleri arasına girmeyi başardı.

FİNALİSTLER BRÜKSEL'DE AVRUPA'YA TANITILACAK

2026 Local Sustainability Award ödül töreni, 13 Ekim 2026 Salı günü Belçika'nın Brüksel kentinde, Bask Bölgesi Avrupa Birliği Temsilciliği'nde gerçekleştirilecek. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında düzenlenecek törende finalist projeler uluslararası kamuoyuna tanıtılacak, ödül kazanan şehirler açıklanacak ve ICLEI üyesi kentler arasında yeni iş birliklerinin temelleri atılacak.

ARAS: MUĞLA'NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNU AVRUPA'YA TAŞIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen başarının Muğla'nın çevre odaklı yönetim anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu belirtti.

Başkan Aras “Muğla'nın doğal kaynaklarını koruyan, atığı bir sorun değil geri dönüştürülebilir bir değer olarak gören döngüsel ekonomi yaklaşımımızı Avrupa sahnesine taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası ölçekte örnek gösterilmesi bizim için son derece kıymetlidir. ICLEI üyesi bir kent olarak sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Finale kalan bu proje yalnızca bir çevre projesi değil; Muğla'nın iklim dostu, yenilikçi ve geleceği planlayan belediyecilik anlayışının somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.