Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden ocak ayında 27,8 milyon TL'lik sosyal destek

2026 yılı sosyal destek bütçesini artırarak dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Muğla genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında bu desteklere 27 milyon 800 bin TL ayırdı.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA, 'BAŞKA BİR İSTEĞİNİZ VAR MI' DİYE SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, vatandaşları olumsuz etkileyen ekonomik koşullar nedeniyle sosyal destekleri artırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yerel yönetimler olarak Muğlamızda birçok alanda hizmet üretirken sosyal desteklerle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimleri, ulaşımları için vatandaşlarımızın sağlığı için emeklilerimizin yüzlerinin gülmesi için soğuk kış aylarına sıcak bir umut olmak için sosyal yardımlarımızı yüzde 105 artırdık. Muğlamızın kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde kullanırken, 13 ilçemize hizmet ederken vatandaşlarımızın da ekonomik koşullardan en az etkilenmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı bizler için her şeyden önemli. Büyükşehir olarak tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, 'Başka bir isteğiniz var mı' diye sormaya devam edeceğiz.”