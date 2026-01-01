Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifçilik modeline ödül

Yerel yönetimlerde örnek gösterilen başarılı uygulamaları görünür kılmak amacıyla düzenlenen ‘Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri – En İyi Uygulamalar (Best Practices) ödülleri sahiplerini buldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Kalkınma” Büyükşehir–İl kategorisinde, “Kadın Üreticilere Yönelik, Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” proje uygulamasıyla ödüle layık görüldü.

Söz konusu ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesini temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem teslim aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımı yalnızca bir üretim faaliyeti olarak değil; kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi başlıklarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam ediyor. Bu yaklaşımın merkezinde ise kooperatifler yer alırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini koruyan, gelirini artıran ve Muğla’nın yerel değerlerini geleceğe taşıyan güçlü kooperatif yapıları oluşturuluyor.

TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN KALKINMA MODELİ

Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirilen Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; il sınırları içerisinde Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturan, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir kalkınma modelidir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca kadın üreticilere öncelik veren bir yaklaşımı temel ilke olarak benimserken; kadın emeğinin üretimde, kooperatiflerde ve yerel ekonomide daha güçlü yer almasını hedefliyor. Alınan ödül ile birlikte, belediyenin kooperatifçilik çalışmalarının yerel yönetimler nezdinde örnek gösterilen bir uygulama olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

ARAS: TARIMDA ÜRETİCİNİN GÜCÜNÜ KOOPERATİFLERLE BÜYÜTÜYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede tarımın, üretimin ve kooperatifçiliğin Muğla Büyükşehir Belediyesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Aras, “Muğla’da tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, toplumsal dayanışmanın ve yerel ekonominin güçlenmesinin ana unsuru olarak görüyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılığını almasını, ürünün değerinde satılmasını ve kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir bir üretim modelinin kurulmasını çok önemsiyoruz.” dedi. Kooperatifçiliğin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Başkan Aras, “Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi ile farklı bakanlıklara bağlı kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturarak Türkiye’de örnek bir model ortaya koyduk. Bu model, üreticinin gücünü birleştiren, pazarlama kapasitesini artıran ve yerel değerleri koruyan bir yapıyı ifade ediyor.” ifadelerini kullandı. Kadın üreticilere verilen öneme de değinen Başkan Aras, “Kadın emeğinin tarımda ve kooperatiflerde daha görünür ve güçlü olması, yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu alanda attığımız adımların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir.” şeklinde konuştu.